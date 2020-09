Jungbürgerinnen und Jungbürger von Walterswil können noch heute die «Walterswiler Chronik» als Geschenk auswählen. Geschieben hat sie Hans Käser. Ganz genau nannte der Lehrer sein Werk allerdings «Walterswil und Kleinemmental – aus der Geschichte einer Landgemeinde». Denn er wusste um die besondere Struktur seiner Gemeinde. Sie besteht aus zwei Teilen, die beide historische Wurzeln haben.

Mein Vater war Lehrer in Gassen. Als Abschiedsgeschenk erhielt er eine Wappenscheibe, die in meinem Elternhaus hängt. Sie zeigt das Wappen von Kleinemmental – einen Zweig in einem Schrägbalken, flankiert von zwei Sternen. Gemäss meinem Vater findet sich die Vorlage für das Wappen auf alten Feuereimern.

Das belegt, wie alt die Eigenständigkeit der Gegend im Grenzgebiet zwischen Emmental und Oberaargau ist. Solche alten Strukturen halten sich oft sehr hartnäckig. Die Schulschliessung macht die Gässeler deshalb bestimmt nicht zu Walterswilern und Dürrenrothern, wie es den beiden Gemeinderäten vorschwebt. Es vertieft vielmehr die bereits vorhandenen Gräben.

Das alte Wappen bringt mich auf einen vielleicht ketzerischen Gedanken: Könnte das Kleinemmental nicht als Klammer dienen, um in Dürrenroth und Walterswil unter Einbezug von Oeschenbach über eine gemeinsame Gemeinde nachzudenken, weil man zusammen zu einer stärkeren Land- und Randgemeinde würde?

In dieser Gemeinde hätte man dann auch die geeigneten Strukturen, um die Schulprobleme gemeinsam zu lösen. Dagegen müsste man über zwei emotionale Fragen nicht streiten: über dasWappen und den Namen. Denn man hat ja bereits den Zweig im Schrägbalken und die beiden Sterne. Und charakterisiert Kleinemmental diese Gegend nicht ausgezeichnet?