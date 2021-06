Bern-Knigge (19) – Kleine Wörter und der grosse Unterschied Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. 19. Lektion: Diese Wörter und Namen müssen Sie kennen. Mirjam Comtesse

Immer wieder fasziniert mich, wie man schon an einzelnen Wörtern erkennen kann, in welcher Region der Schweiz man sich gerade befindet. Fragt mich zum Beispiel jemand an einer Haltstelle im St.-Gallischen, wann das «Poschi» fahre, ist mir sofort klar, dass es sich um eine Bernerin handeln muss. Diese Abkürzung verwendet meines Wissens kein Ostschweizer. Bei uns gibt es nur «Poschtauto».

Dafür schauen mich meine Berndeutsch sprechenden Kinder mit grossen Augen an, wenn ich sie frage, ob sie ihren «Rugi» gepackt haben oder ob sie Lust hätten, heute Abend im «Reschti» zu essen. Für sie sind das der «Rucksack» und die «Beiz». Die Begriffe, die ich ganz selbstverständlich verwende, sind erst im Aargau und weiter östlich davon gebräuchlich.

Noch viel verräterischer dünken mich aber die vielen verschiedenen Abwandlungen eines kleinen, fast unscheinbaren Wortes: «sehr». Wenn ich hier in Bern einer Bürokollegin schreibe, es tue mir «schampar» leid, dass ich etwas vergessen habe, wird sie das Wort wohl verstehen, aber auch darüber lächeln. Mit «schüli» oder «choge» wird man in Bern ebenfalls kaum ernst genommen. Dabei dürfte den meisten der legendäre Satz «Es isch es choge Züüg mit dene cheibe Bölle» geläufig sein. Es ist der Satz, den die einbürgerungswilligen Deutschen im Film «Die Schweizermacher» üben müssen.

In Bern sagt man für «sehr» eher «henne». Mir war dieses Adverb lange Zeit ein Rätsel. Erst kürzlich habe ich herausgefunden, woher es kommt. Der Mundartexperte Christian Schmid erklärt in seinem neuen Buch über tierische Redensarten, dass das Huhn einst als Symbol für eine gute Mutter galt. Bernerinnen und Berner drückten noch heute ihre Wertschätzung für das Tier aus, indem sie etwas «henneschön» oder «uhenne guet» fänden. Schräg, aber einleuchtend.

Wissen Sie, was noch viel deutlicher zeigt als alle diese Begriffe, in welcher Sprachregion man sich aufhält? Die Nachnamen! Treffe ich eine Frau Sonderegger, einen Herrn Oberhänsli oder ein Ehepaar Rosenast, fühle ich mich sofort wie daheim. Dagegen hatte ich lange Zeit keinen Sinn für Berner Geschlechter. «Staudenmann», «Reichenbach» oder «Wäfler» klangen für mich geradezu exotisch. Ich wusste gar nicht recht, wie ich sie betonen soll: «Staudemaa» oder «Studemaa», «Raichebach» oder «Riichebach», «Wääfler» oder «Wäffler»?

Und – ganz unter uns – eigentlich geht es mir noch heute so. Könnte bitte jemand mal ein Aussprache-Lexikon für berndeutsche Nachnamen schreiben?

Unsere Autorin erzählt jede Woche von ihren Schwierigkeiten als Ostschweizerin in Bern und gibt Tipps für andere Zugezogene.

Fehler gefunden?Jetzt melden.