Sweet Home: Styling- und Shoppingtipps – Kleine Tische ganz gross Ob fürs Homeoffice, Hobbys oder einfach zum Herumwerkeln, jedes Zuhause braucht einen Arbeitsplatz. Hier sind zehn Ideen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — So klappt der Studiostil

Entspannter Studiostil für das Homeoffice. Foto über: Alvhem

Der Esstisch und der Couchtisch sind nicht die einzigen Tische, welche eine Einrichtung braucht. Spätestens nach dem Homeofficezwang in der Pandemie ist Arbeiten daheim zum wichtigen Thema geworden. Dafür eignen sich am besten kleine Tische und Pulte. Mit dem Studiostil lässt sich eine Bürosituation am einfachsten mit der Wohnlichkeit verbinden. Als Studiostil bezeichnet man die Einrichtungen von Studios, bei denen die Arbeit und das Wohnen ineinanderfliessen. Auf diesem Beispiel ist das gelungen mit Möbeln in Schwarz und Weiss, attraktiven Stauboxen, einer cleveren Pin-Idee an der Wand und der Wahl einer hübschen Tischleuchte. Eingerichtet wurde der Arbeitsplatz in einer Nische, was ihn vom Rest der Wohnung abgrenzt.

2 — Das Pult an der Wand

Ein Arbeitsplatz als Wandmontage. Foto: Ferm Living

Auch wenn eigentlich gar kein Platz da ist in einer kleinen Wohnung, findet man noch eine freie Wand, an der man das Mini-Pult Sector Desk von Ferm Living montieren kann. Hier wurde das Wandpult gleich noch mit einigen Tablaren versehen, die Staufläche für Leuchten und Unterlagen bieten.

3 — Der Designklassiker

Arbeiten mit edlen Möbeln von Jean Prouvé. Foto: Vitra

Klassische Designstücke sind hierzulande besonders beliebt. Sie vermitteln sichere und bleibende Werte. So lohnt es sich, auch bei der Wahl von Büromöbeln für das Zuhause Designklassiker zu wählen. Ein schönes Beispiel ist das Pult Compas Direction, welches Jean Prouvé 1953 entworfen hat, und das Vitra produziert. Die elegant abgespreizten, schlanken Metallbeine des Schreibtischs erinnern formal an die Schenkel eines Zirkels, welcher französisch «le compas» heisst und dem Tisch seinen Namen gab. Dazu passt der gepolsterte, verstellbare Bürostuhl Fauteuil Direction Pivotan, ebenfalls ein Design von Jean Prouvé und von Vitra.

4 — Helle Freude

Filigranes, leicht wirkendes Pult. Foto: Normann Copenhagen

Um etwas unauffällig in die Wohnung zu integrieren, helfen helle Farben und leicht wirkende Formen. Beide Attribute besitzen das weisse Pult Journal Desk und der mit einem weissen Stoff bezogene Swivel Chair von Normann Copenhagen. Clever ist hier auch der Teppich unter dem Rollstuhl, da normale Wohnungsböden durch das Hin- und Herrollen beschädigt werden.

5 — Tisch mit Doppelleben

Edler Klapptisch für viele Gäste und viel Arbeit. Foto: &Tradition

Manchmal sind auch flexible Lösungen gefragt und da hilft der wunderschöne Klapptisch Drop Leaf von &Tradition. Er wurde 1956 vom Designduo Hvidt & Mølgaard entworfen. Der Tisch, der in massiver Eiche oder Nussbaum erhältlich ist, hat einen klappbaren Abschnitt auf jeder Seite und kann so als grosser Esstisch oder kleines Pult eingesetzt werden.

6 — Die Boudoirvariante

Ein kleines Pult als Schlafzimmertisch. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Wenn Sie sich dazu entscheiden, im Schlafzimmer zu arbeiten, dann kann ein kleines Pult mit einer hübschen Tischleuchte und einem Spiegel sowohl zum Arbeitsplatz wie auch zum Boudoirtisch werden. Sorgen Sie einfach für einen geeigneten Stauraum, damit Sie Ihre Arbeitsunterlagen vor dem Schlafengehen wegräumen können. Denn Unordnung und Bürostimmung können die Nachtruhe beeinträchtigen.

7 — Praktisch und unkompliziert

Schlichter Arbeitstisch für unterschiedliche Bedürfnisse. Foto: Muuto

Nicht alle kleinen Arbeitstische müssen eindeutig als Pult und Bürotisch rüberkommen. Wer seinen Arbeitsort nicht nur für den Computer, sondern auch zum Malen, für die Nähmaschine oder sonstiges kreatives Schaffen verwendet, entscheidet sich für einen schlichten, praktischen Tisch. Der Arbeitstisch Workshop von Muuto ist ein solcher und passt überall gut rein.

8 — Schwebend

Eleganz auf kleinstem Platz. Foto: Menu

Diskret bescheiden und trotzdem elegant: Das Schwebepult Rail Desk von Menu bietet einen Arbeitsplatz, der in jedem Zimmer installiert werden kann und sich diskret einfügt. Hier ist das Pult zusätzlich inspirierend gestylt mit einem Bild an der Wand und einem Marmorsockel, auf dem Blumen thronen.

9 — Ein fesches Paar

Zeitloses Design, das sich schön in verschiedene Wohnwelten integriert. Foto: Hay

Die dänische Firma Hay ist so beliebt und bekannt, weil sie mit schlichtem alltagstauglichem Design Lösungen für alle Wohnbedürfnisse bietet. Vom versatilen Modulsofa und cleveren Regelsystem über skulpturale Leuchten bis zu Badetüchern, Kissen und Krügen, haben die Designprodukte und Möbel von Hay alle das gewisse Etwas, das sie besonders und doch anpassungsfähig macht. Sie fügen sich nämlich alle gut in ganz unterschiedliche Umgebungen ein. So auch das adrette, elegante Pult Pyramid Table und der passende Stuhl Result Chair. Der Pyramid Table wurde in den 1950er-Jahren von Wim Rietveld während seiner Arbeit bei Ahrend entworfen. Hay hat nun zusammen mit Ahnend die Cutout-Steel-Kollektion neu aufgelegt.

10 — Schöne Aussichten

Wohnlich gestylter, harmonischer Arbeitsplatz. Foto über: Coco Lapine Design

Zum Schluss noch einige Tipps, wie man Pulte und kleine Arbeitstische wohnlich stylt, damit nicht allzu viel vom Büroalltag ins Wohnleben einfliesst:

Wählen Sie Pult und Stuhl so, dass er zum Rest des Mobiliars passt.

Entscheiden Sie sich eher für die dezentere Variante, als für das Hinguckerstück.

Sorgen Sie für Stauraum, damit Arbeitsunterlagen nicht einfach offen herumliegen. Dafür helfen meist Boxen und Körbe. Vertrauliche Unterlagen gehören in abschliessbare Schubladen oder Schränke.

Hängen Sie Bilder an die Wand über dem Pult. Das lenkt das Auge auf das Bild und nicht auf die Arbeitswelt.

Platzieren Sie wohnliche Tischleuchten und einen Blumenstrauss auf dem Arbeitstisch.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

Fehler gefunden?Jetzt melden.