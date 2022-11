Rasche Energiewende gefordert – Kleine Solaroffensive im grossen Kanton Bern Das Bundesparlament hat im Eiltempo einen Solarplan beschlossen. Nun fordern Grossratsmitglieder aller Couleur auch im Kanton Bern eine Beschleunigung. Simon Thönen

Auf grossen Neubauten werden Solaranlagen ab 1. Januar obligatorisch. Der Grosse Rat debattiert nun über ein höheres Tempo bei der Energiewende. Foto: Franziska Rothenbühler

Manchmal kann es in den trägen Parlamenten in der Schweiz auch schnell gehen. Unter dem Eindruck eines drohenden Stromengpasses machten die eidgenössischen Räte in ihrer Herbstsession mit dem Turbobeschluss den Weg frei für alpine Solarkraftwerke, ergänzt mit einer Solarpflicht für grosse Neubauten.