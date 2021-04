Sweet Home: 9 Wohnlichmacher – Kleine Möbel, grosse Liebe Nicht immer geht es beim Wohnen um die Grossen wie Esstisch, Sitzgruppe oder Bett. Widmen Sie sich auch den kleinen Möbeln, denn sie tragen viel zum Komfort bei. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Der Hocker

Hingucker: S chlichter Hocker, der wirkt wie eine Holzskulptur. Foto über: The Modern House

Ein bescheidener Hocker kann wie eine edle Skulptur in der Wohnung wirken. Nutzen Sie ihn als Ablage für hübsche Sachen und stellen Sie ihn so wie einen Beistelltisch: neben das Sofa, umgeben von Bildern und einer Leuchte. Hocker können aber überall eingesetzt werden – im Bad, neben dem Bett und natürlich am Tisch. Wählen Sie schöne Hocker, und leisten Sie sich auch mal ein Designstück.

2 – Der kleine Tisch

Neue Wohnlichkeit: Kleine Tische sind vielfältig und überall einsetzbar. Foto über : Alvhem Immobilien

Ob Pult, Schminktisch oder Frühstücksplatz – kleine Tische braucht die Wohnung. Sie bieten diesen gewissen Extraplatz, zum Arbeiten, Lesen oder Verweilen. Ebenso kann man auf ihnen hübsche Dinge platzieren. Sie bieten einen guten Ort für Leuchten und Blumen. Oder auch für einen solchen antiken Faltspiegel. Was an diesem Beispiel entzückt, ist, dass er mit dem Spiegel wie ein Schminktisch anmutet, aber im Entrée platziert ist. Eine Inspiration mehr, wie Sie mit kleinen Möbeln spielen, persönliche Wohnideen umsetzen und damit mehr Wohnlichkeit und Spannung in die Einrichtung bringen können.

3 – Das Wandregal

Alleskönner: Wandregale können auch mal als Sideboard eingesetzt werden . Foto über : Alvhem Immobilien

Schön, günstig und praktisch: Wandregale können Wohnprobleme elegant und unkompliziert lösen. Und zwar nicht als grosse Regalsysteme, sondern als Helfer an Orten, wo ganz einfach Stauraum gebraucht wird. Hier werden zwei Tablare zu einer Art Sideboard. Auf dem unteren Regal sind Bücher und Magazine gestapelt, auf dem oberen wurden Bilder, Blumen und Wohnaccessoires aufgestellt. Alles wirkt leicht und charmant. Setzen Sie die Wandregalidee überall dort ein, wo Sie gerne etwas zur Hand hätten und nicht so genau wissen, wie Sie dies lösen könnten. Das kann in der Küche sein, im Bad, oberhalb der Toilette, im Entrée oder gar hinter dem Bett. Mit kleinen, einfachen Möbeln kann man eben schnell und unkompliziert einrichten.

4 – Der Servierwagen

Flexibel: Servierwagen als leicht wirkender Beistelltisch eingesetzt. Foto über: Fantastic Frank Immobilien

Es gibt unzählige Varianten von diesem flexiblen und echt mobilen Möbelstück. Und wer sagt denn, dass man es zum Servieren von Gerichten braucht? Servierwagen geben wunderbare Beistelltische ab. Sie können auch ein Thema zusammenfassen, und zum Beispiel zur Kaffeeecke mit Kaffeemaschine und Tassen werden, Platz für die Musikstation bieten oder als Hausbar dienen. Vielleicht ist ein solcher Wagen genau das Möbel, das im Badezimmer gefehlt hat oder Sie finden ein Model, das auf den Balkon passt!

5 – Der einzelne Stuhl

Prachtstück: Ein formschöner Stuhl in einer starken Farbe begleitet hier eine Garderobe. Foto über: The Modern House

Stühle müssen nicht nur am Tisch stehen. Platzieren Sie mehr Stühle an anderen Orten in der Wohnung: als Sitzplatz, Ablage oder einfach auch mal als Hingucker. Einzelne Stühle sind wie Hocker starke Elemente. Suchen Sie spezielle Stühle, Designerstücke, antike Modelle und platzieren Sie sie so, dass sie auch zur Geltung kommen.

6 – Das Pult

Ein Tisch für alles: An einem eleganten Pult kann man arbeiten oder es als Boudoirmöbel einsetzen. Foto über : Alvhem Immobilien

Mehr denn je ist das Pult unentbehrlich geworden. Schmale, leichte Modelle sind zuhauf auf dem Markt und werden auch als Boudoirtische eingesetzt. Aber mal ehrlich: Brauchen Sie mehr Zeit und Platz, um sich morgens zurechtzumachen, als zum Arbeiten oder Erledigen von Dingen? Nutzen Sie Pulte in allen Zimmern und auch im Schlafzimmer – ganz so, wie sie es zum Beispiel in Hotelzimmern vorfinden.

7 – Das Sideboard

Neuer Look: Sideboard als modernes Möbel mit Industrialcharme. Foto über: Historiska Hem Immobilien

Sie waren einmal der Inbegriff von biederem Wohnen und haben sich aber schon lange wieder an die Spitze der begehrten Lieblingsmöbel hinaufgearbeitet: die Sideboards. Sie sind wirklich gute Beisteher und man kann sie in allen möglichen Stilen und Varianten finden. Dieses hier ist schlicht, unprätentiös und charmant, und es muss nicht für immer am gleichen Ort stehen, denn es hat Rollen. Das macht das Sideboard modern und nimmt ihm jegliche Verstaubtheit.

8 – Der Lesesessel

Lust zum Verweilen: Sessel sind auch Einzelmöbel, die überall Wohnlichkeit schaffen. Foto über: SF Girl

Denkt man den Sessel, sieht man ihn schnell mal als das Gegenüber des Sofas. Doch genau wie der Einzelstuhl, kann auch der Sessel alleine eingesetzt werden. Es gibt so viele verschiedene Modelle und Sie können daraus Ihren besonderen Liebling wählen. Stellen Sie einzelne Sessel so, dass man immer Lust bekommt, sich hinzusetzen und zu lesen. Also auch einfach vor das Bücherregal, ans Fenster oder in eine Ecke. Geben Sie jedem Sessel einen Beistelltisch und eine Leuchte.

9 – Die Kommode

Vertrauens s tück: Kommoden strahlen immer und überall Stat t lichkeit aus. Foto über : The Nordroom

Die Kommoden mit Schubladen, die Platz für alles Mögliche bieten, sind Möbelstücke, die Wärme ausstrahlen. Ob alt oder neu: Sie sind, wie es ihr Name schon sagt, kommod. Das heisst, sie kommen immer gelegen, sind hilfsbereit, zuverlässig und einfach gute Stücke. Brauchen Sie Kommoden nicht nur für Wäsche. Sie sind nützlich im Arbeitszimmer, geben freundliche Empfangsmöbel im Entrée ab und können einer Küche oder einem Bad die Wärme geben, die diesen Räumen meist fehlt.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

