Lese im Berner Oberland – Kleine Ernte für grossen Tropfen Das Corona-Winzerjahr im Oberland wird nicht als ertragreiches in die Annalen eingehen. Dank guter Qualität erwarten die Winzer aber trotzdem einen tollen Jahrgang. Jürg Spielmann

Eine neue Traubensorte gedeiht über dem Schloss: Reben der widerstandsfähigen Sorte Sauvignac im Spiezberg. Foto: Jürg Spielmann

«Wasser macht weise, glücklich der Wein, darum trinke beides, um beides zu sein.» So lautet die Inschrift an einer Sitzbank zuoberst im Spiezberg. Da, im Gebiet namens Mariafeld, werden am Freitag die letzten Trauben geerntet. Es sind solche der noch jungen weissen Spiezer Sorte Sauvignac. «Diese entspricht unserer Weinstilistik perfekt», sagt Önologin Ursula Irion, «aus ihren Trauben wird frischer, fruchtiger, alpiner Wein gekeltert.»