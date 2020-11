Buch-Neuerscheinung – Klaus Zaugg putzt seine Lunge Mit dem Oberaargauer Sportjournalisten auf dem Napf und an anderen abgelegenen Orten der Welt. Der Autor blickt in seinem Werk auch weit zurück. Jürg Rettenmund

Lungen-Putzete 2004: Mit 80 Exemplaren des Buches «In 80 Tagen um den Napf» auf dem Weg zum Gipfel. Foto: Jürg Rettenmund

Georges Hug schultert sein Alphorn. Klaus Enz belädt seine Maultiere mit zwei Kornsäcken und der Gitarre von Regula Farner. In den Säcken: 80 Exemplare des Buches «In 80 Tagen um den Napf». Es ist September 2004, steil hinauf geht es von der Hinter Ei zuhinterst im Lutherntal LU hinauf auf den Napf. Die bunte Schar habe ihre Lungen geputzt, würde Klaus Zaugg in Anlehnung an Einheimische sagen.

Ein ganzes Buch hat der Sportjournalist aus Auswil dem Grenzberg zwischen den Kantonen Bern und Luzern nicht gewidmet. Aber immerhin ein Kapitel in seinem Werk «Sieben Reisen zu den Enden der Welt», das in diesen Tagen im Knapp-Verlag erschienen ist. Wie er selbst auf den Napf gelangt ist, schreibt er allerdings nicht.

400 Höhenmeter in einer Stunde

Immerhin weiss er, dass, «wer guten Schnauf hat», die 400 Höhenmeter hinauf auf 1406 Meter über Meer locker «in einer Stunde schafft». Die Kulturexpedition im Herbst 2004 hatte länger gedauert, denn Georges Hug benutzte seinen Schnauf zwischendurch, um seinem Instrument ein paar Klänge zu entlocken.

Wie man ihn kennt: Klaus Zaugg am Laptop im Eishockeystadion Biel. Foto: Andreas Blatter

Klaus Zaugg ist im vergangenen Sommer wie so viele vor allem in seinen Erinnerungen gereist und hat diese zu Papier gebracht. Er war an sieben Orten, die man noch viel beschwerlicher erreicht als den für die Oberaargauer eigentlich nahen Napf.

Wie auf seinen weiteren Reisen geht Klaus Zaugg auch auf dem Napf der Frage nach, warum dem aussichtsreichen Gipfel die Entwicklung wie der Rigi verwehrt blieb, mit der er noch im 18. Jahrhundert durchaus verglichen wurde. Warum er weder zu einem Disneyland wurde noch zu einem Land aus Tolkiens «Herr der Ringe».

Klaus Zauggs sieben Enden der Welt Infos einblenden Von Klaus Zauggs aussergewöhnlichen Reisezielen ist vor allem Nordkorea ein Begriff, das Land der Herrscherfamilie Kim. Doch vertraut sei es ihm nicht, urteilt der Sportjournalist, der sich gerne auch als Chronist bezeichnet. Ebenfalls im öffentlichen Gedächtnis kommt die Insel St. Helena vor, auf die Napoleon von 1815 bis 1821 verbannt wurde. Ihre Lage am Ende der Welt, die sie dafür qualifizierte, zeichnet sie auch heute noch aus: Man erreicht das britische Überseeterritorium bloss mit einer wöchentlichen Flugverbindung von Johannesburg aus. Ganz in der Nähe von St. Helena liegt die Insel Ascension, ist aber noch schwieriger zu erreichen. Zwar von London aus, aber nur mit der britischen Luftwaffe. Denn sie ist ein Militärstützpunkt, der den Engländern als Zwischenstopp auf die ihnen gehörenden Falklandinseln dient, aber auch ein Kommunikationszentrum der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa beherbergt. Zu den Azoren und damit zu Portugal gehört die Insel Corvo – heute eines von 669 Biosphären-Reservate der Unesco. Zum Teil verschwunden sind solch paradiesische Naturzustände auf der Komoreninsel Mayotte. Diese widersetzte sich den Unabhängigkeitsbestrebungen ihrer Nachbarn und gehört nach wie vor zu Frankreich. Die Grande Nation lässt dort ihre Fremdenlegionäre ihre Urlaube verbringen. Das Bild von den Enden der Welt gründet auf der ursprünglichen Vorstellung der Menschen, die Erde sei eine Scheibe. Eine Bewegung behauptet das noch heute und lokalisiert eines von vier Enden auf der kanadischen Insel Fogo. Deren Bewohner haben sich touristisch ganz darauf ausgerichtet. Man erreicht die Insel über den kanadischen Flughafen Gander, der zu Beginn der Transatlantikflüge ein wichtiges Drehkreuz war, weil die europäischen und amerikanischen Städte mit den damaligen Flugzeugen nicht direkt verbunden werden konnten. Später erlebte er eine Renaissance als Zwischenstopp zwischen der Sowjetunion und dem kommunistischen Kuba. Vor der Insel driften die mächtigen Eisberge vorbei, die sich von den Gletschern Grönlands lösen und unter anderem 1912 der Titanic zum Verhängnis wurden. (jr)

Er erinnert daran, dass die Anfänge des Tourismus durchaus in diese Richtung deuteten: Das einfache Gipfelwirtshaus brannte 1881 nach einem Blitzschlag ab. Danach kaufte der Wirt des Hotels Bahnhof in Langnau das Gelände und baute ein Kurhotel mit 35 Zimmern. Dieses Hotel steht heute noch.

Es sei jedoch die besondere Lage an der Kantons- und Konfessionsgrenze zwischen Bern und Luzern, der dieser «wunderbare Stillstand der Zeit» geschuldet sei, hält Klaus Zaugg fest. Bloss einmal, in der Zeit des Bauernkrieges von 1653, sei sie überwunden worden. Nicht fehlen darf beim Eishockey-Spezialisten eine Episode mit dem Eishockeyclub Napf in Huttwil.

Unbezahlbar

Was zu Zauggs Darstellung zu ergänzen wäre: Der Langnauer Bahnhof-Wirt baute nicht nur ein modernes Gipfelhotel. Er unterstützte auch zwei Basler Ingenieure, die zehn Jahre später von Trubschachen aus eine Bahn auf den Napf bauen wollten.

Diese Geschichte erzählt Heinz Schild in seinem Buch «Visionäre Bahnprojekte. Die Schweiz im Aufbruch 1870–1939». Demnach wollten die Basler den Gipfel von Trubschachen aus mit einem Schienenstrang ansteuern.

Die bis zu 200 Promille Steigung auf den letzten zwei Kilometern ab Mettlenalp sollten mit Zahnradantrieb nach System Rickenbach bewältigt werden – also gleich wie damals seit 20 Jahren auf das grosse Vorbild in der Innerschweiz. Die Initianten konnten für ihr Vorhaben sogar eine Bundeskonzession erwirken, scheiterten aber an der Beschaffung der nötigen Mittel.

Sieben aussergewöhnliche Ziele auf der ganzen Welt verstreut hat Klaus Zaugg besucht und in seinem Buch beschrieben.

Dass die beiden Basler nicht allein waren mit ihrem Glauben an den Aufbruch der Schweiz, zeigt ein Blick in die «Neue Zürcher Zeitung» von damals. Deren Berner Korrespondent zählte die Napfbahn zu den «besten der in den letzten Jahren aufgetauchten Bergbahn-Projekten». Sogar «eine Fortsetzung in das fruchtbare und behäbige Lutherntal mit Anschluss an die zu erstellende Linie Huttwil-Wolhusen-Luzern» werde ins Auge gefasst. «Die Ausführbarkeit bietet keine gar grossen Schwierigkeiten wie mancherorts.»

Der Ring wird geschlossen

Nun: 1895 wurde die Huttwil-Wolhusen-Bahn tatsächlich eröffnet. Die Konzession für die Napfbahn jedoch wurde im gleichen Jahr nicht verlängert. Rund um den Napf schloss die Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn immerhin den Schienenring, auf dem gut 100 Jahre später Regula Farner, Georges Hug und Klaus Enz ihre Kulturexpedition durchführten.

Für die Vernissage ihres Expeditionsbuchs auf dem Gipfel jedoch konnten sie ebenso wenig den Zug nehmen wie Klaus Zaugg bei einer seiner sieben Reisen zu den Enden der Welt.