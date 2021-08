Wiler-Ersigen verliert Final – Klatsche für die YB-Frauen Am Wochenende wurde nicht nur auf den Fussballplätzen im Kanton gekämpft. Auch die Unihockeyaner greifen wieder ein. Dies und anders aus der Region. Peter Berger

Die Spieler des SV Wiler-Ersigen mussten sich im Supercup-Final der Unihockeyaner geschlagen geben. Foto: Claudio Thoma/Freshfocus

Hier finden Sie einige Informationen zu Anlässen aus dem Berner Sportgeschehen.

Frauenfussball: Lichterlöschen bei YB

In der Super League erlebten die YB-Frauen einen rabenschwarzen Tag und verloren auf dem Heerenschürli gegen die FCZ-Frauen gleich mit 0:7. Zum Auftritt der Bernerinnen passte, dass nach Spielende noch während des Interviews mit YB-Captain Courtney Strode die Lichter auf dem Sportplatz gelöscht wurden.

Promotion League: Breitenrain gibt Punkte ab

In der Promotion League hat der FC Breitenrain in der 4. Runde gegen Cham ein 1:1 erreicht. Die Berner starteten rasant und führten durch Loris Lüthi bereits nach sieben Minuten, der Ausgleich fiel indes auch schon nach einer Viertelstunde. Durch die ersten Punktverluste verlor das Team von Martin Lengen die Tabellenführung an Chiasso. Ohne den verletzten Alexander Farnerud besiegte der Absteiger Rapperswil gleich mit 5:0. Im Duell der Aufsteiger trennten sich Biel und YB II torlos.

1. Liga: Langenthal gewinnt Derby

Der FC Langenthal hat in der 1. Liga das Derby gegen Köniz mit 2:0 gewonnen. Dieses Resultat hatte bereits nach sieben Minuten Bestand. Der Blitzstart reichte den Oberaargauern gegen die Absteiger, die in der Folge zwar stärker wurden, aber kein Mittel gegen die FCL-Abwehr fanden. Nach der Relegation verlor auch Münsingen erstmals. Trotz dem Führungstreffer in der 2. Minute unterlagen die Aaretaler dem FC Kosova zu Hause mit 1:2. In der Gruppe 1 spielte der FC Thun II gegen Bulle 1:1 unentschieden.

2. Liga inter: Lerchenfeld siegt

In der 2. Liga interregional hat der FC Lerchenfeld den ersten Sieg gefeiert. Die Thuner bezwangen Concordia mit 3:2. Kurz vor der Pause hatten die Basler mit einem Doppelschlag den 0:2-Rückstand wettgemacht. Florijan Dushica gelang jedoch nach einer Stunde der dritte Treffer für das Heimteam. Weiterhin nicht auf Touren kommt der FC Spiez. Die Oberländer tauchten gegen Dornach mit 2:5 und haben nach zwei Runden ein Torverhältnis von 2:9. Auf den ersten Sieg wartet ebenfalls Konolfingen. Die Emmentaler unterlagen Ajoie-Monterri 0:2. Auch in der Gruppe 2 hat Prishtina weiterhin keine Zähler auf dem Konto. Der Aufsteiger verlor gegen Portalban 1:4. Die Berner mussten in der zweiten Halbzeit in Unterzahl agieren, weil Dardan Mehmeti in der 44. Minute Rot gesehen hatte. Weil später auch zwei Portalban-Akteure des Feldes verwiesen wurden, agierte Prishtina in der Schlussphase dann sogar in Überzahl. Prompt gelang Edmond Lekaj mittels Penalty der Ehrentreffer (86.). (pbt)

MTB: Bronze für Aebersold

Nils Aebersold hat an der WM in Val di Sole (ITA) im U-19-Rennen die Bronzemedaille gewonnen. Für den Steffis­burger bedeutet die erste Medaille an einem internationalen Grossanlass auf Juniorenstufe eine Genugtuung, war er doch vor zwei Wochen an der EM undankbarer Vierter geworden. Diesen Platz belegte nun in Val di Sole im E-Bike-Rennen der Seeländer Joris Ryf.

Unihockey: Wilers späte Niederlage

In der erneuten Supercup-Finalausgabe zwischen den Kloten-Dietlikon Jets und den Wizards Bern Burgdorf setzen sich die Zürcherinnen mit einem 5:1-Sieg deutlich durch. Schon im Vorjahr waren die Bernerinnen unterlegen. Im Final der Männer verlor Wiler-Ersigen gegen Malans mit 4:5. Die Berner hatten nach 56 Minuten noch mit 4:3 geführt, bevor sie in der 59. Minute innerhalb von zwölf Sekunden die zwei entscheidenden Gegentore kassierten. Im Halbfinal hatte sich Wiler im Berner Duell noch mit 5:3 gegen Meister Köniz durchgesetzt.

