Kunsthaus Langenthal – Klassische Leinwandmalerei im Hintergrund Wenn Künstlerinnen und Künstler sich erstmals «exponieren», ist das für sie herausfordernd – wie die neue Ausstellung in Langenthal zeigt. Pauline Jacobi

Die Werke von Julia Häller gehören zu den «vertrauteren» Exponaten. Foto: zvg

In «No champagne for fake people» sind im Kunsthaus Langenthal ab Mittwoch die Werke der

Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Fine-Arts-Studiengangs der Hochschule der Künste Bern (HKB) zu sehen. Für viele bedeutet dies ein Debüt. «Es ist eine Chance für die Studierenden, sich in ihrem

Schaffen zu positionieren», meint Studiengangsleiterin Marianne Flotron auf dem Presserundgang durch die Ausstellung.