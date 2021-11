Tagestipp: «Death and the Maiden» – Klassik in der gruseligen Reitschule-Kulisse Das Kino Rex zeigt einen Konzert-Film, den die Camerata Bern im Kultur-Lockdown gedreht hat.

Foto: PD

Statt in eine Europatournee haben Patricia Kopatchinskaja und die Camerata Bern während des Kultur-Lockdown ihre künstlerischen Kräfte in ein spektakuläres Filmprojekt investiert. In der Grossen Halle der Reitschule drehten sie den Konzertfilm «Death and the Maiden». Natürlich steht darin die Musik im Zentrum: Es erklingen «Der Tod und das Mädchen» von Franz Schubert und weitere Werke von August Nörmiger, Carlo Gesualdo und György Kurtag. Hauptdarstellerin ist Patricia Kopatchinskaja, die als «Artistic Partner» mit dem Kammerorchester verbunden ist. Bei der Filmvorführung im Kino Rex ist sie anwesend, zusammen mit Regisseur Quinn Evan Reimann. (mfe)

