Schlageretten im Theater – Klasse Klassiker Ein arbeitsloser Sachbearbeiter geht seine Lieblingsmusik durch: Darum geht es im Berner Theaterstück «Röfes Plattesammlig» rund um Schlagerklassiker. Miriam Lenz

Szene aus dem Stück «Röfes Plattesammlig». Foto: Marius Haffner

Seit einigen Monaten gehen bei unserem Musikblog Rockette regelmässig Nachrichten ein, dass irgendein Fredi, ein Jacques oder ein Remo seine Plattensammlung spenden oder über uns verkaufen will. Inzwischen wissen wir: Google hat uns mit dem Bieler Plattenladen «Vinyl Biel» verwechselt und verlinkt – o magnum mysterium.

Letzte Woche erreichte uns eine weitere Mail, da ging es um «Röfes Plattesammlig», und die wiederum liegt absolut in unserer Kompetenz. Denn so heisst ein neues Schlagermusik-Theater, das diese Woche in Uetendorf Premiere feiert.

Röfe (gespielt von Emanuel Gfeller) ist 56, wohnt in Ostermundigen, ist verheiratet, aber nicht verliebt. Der ehemalige Sachbearbeiter ist ausserdem arbeitslos. Er hat also viel Zeit, in seine Plattensammlung einzutauchen und den durch die Melodien heraufbeschworenen Emotionen freien Lauf zu lassen. Das Gefühl kennen wir, nicht? Dass wir im Elend nach unseren Lieblingsplatten oder -CDs greifen, damit sie uns aus der Krise helfen. Ich beispielsweise krame in solchen Fällen «Zusammen stark» (mit einem der besten Lovesong-Titel: «Du warst nicht zu verhindern») oder «Wie geil ist das denn?» von Die Cappuccinos hervor.

Aber zurück zu Röfe, der es wiederum nicht so hat mit dem neumodischen Zeug. Er hört lieber die unvergesslichen Klassiker von Roy Black, Peter Alexander, Udo Jürgens und Rudi Carrell – und das ist an einem Schlager-Theater natürlich grossartig. Weil die Chance gross ist, dass neben Tenor Tobias König und Bariton Roger Bucher auch die Zuschauenden Evergreens wie «Rote Lippen soll man küssen» oder «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer» (ja, wann eigentlich?) mitsingen können.

Ich will nicht zu viel verraten, könnte ich auch gar nicht, aber wie der Youtube-Trailer zu «Röfes Plattesammlig» verspricht, wird dieses Schlagermusik-Theater mit Liveband ein richtig feiner Anlass fürs Gemüt.

Wer sind die Schlageretten? Infos einblenden Alle zwei Wochen schreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt im weitesten Sinne. In ihren Plattensammlungen stöbern auch sie gern. Dort haben sie etwa schon Monika Kälin gefunden (lesen Sie hier mehr darüber) oder Udo Jürgens (mehr darüber finden Sie hier).

