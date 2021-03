Thuner Stadtrat zu Initiative – Klares Verdikt zu Sammelhof-Standort Der Stadtrat ist dem Gemeinderat gefolgt und hat die Zonenplaninitiative, die den Abfallsammelhof im Lerchenfeld verhindern will, klar abgelehnt. Im Juni kommt es zur Volksabstimmung. Gabriel Berger

Auf diese Parzelle im Lerchenfeld in Thun (Gebiet Zollhaus) käme er zu stehen: Der geplante neue regionale Abfallsammelhof. Foto: Christoph Gerber

Ist die freie Fläche zwischen der A6, den Sportanlagen des FC Lerchenfeld und der Allmendstrasse der richtige Ort für den geplanten regionalen Abfallsammelhof mit Recyclingcenter der AG für Abfallverwertung und der Stadt? Oder sollte die Parzelle nicht besser in die benachbarte Zone für Sport- und Freizeitanlagen integriert werden, was den Sammelhof jedoch verhindert? Letzteres fordern die Köpfe hinter der sogenannten Thuner Zonenplaninitiative.

Der Gemeinderat lehnt das Volksbegehren ab, wie er vor gut zwei Wochen bekannt gab. Am Donnerstagabend hat sich nun auch der Thuner Stadtrat mit der Initiative befasst. Obschon mehrere Parlamentsmitglieder durchaus Verständnis und teilweise sogar Sympathien für das Anliegen der Gruppe von Anwohnerinnen und Anwohnern aus dem Lerchenfeld äusserten, war das Verdikt am Ende glasklar: Der Stadtrat folgte dem Antrag des Gemeinderats mit 38 zu 0 Stimmen – und empfiehlt damit dem Stimmvolk am 13. Juni ein Nein zur Zonenplaninitiative an der Urne.