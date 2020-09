Abstimmung in Frutigen – Klares Ja zur ZPP Sport- und Freizeitanlagen Die Stimmberechtigten heissen die Zone mit Planungspflicht «Sport- und Freizeitanlagen Frutigen» an der Urne mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen-Anteil gut.

Das Gelände um die Sport- und Freizeitanlagen in Frutigen wird in eine Zone mit Planungspflicht übergeführt. Foto: Bruno Petroni

Die einzige kommunale Vorlage in Frutigen war eine deutliche Angelegenheit: Fast 80 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für die neue Zone mit Planungspflicht (ZPP) «Sport- und Freizeitanlagen Frutigen» aus. Damit ist die planungsrechtliche Grundlage für die weitere Entwicklung des Areals ums Sportzentrum und das Frutigresort gelegt.

Aktuell befinden sich das Hallen- und das Freibad sowie das Frutigresort mit Campingplatz und Frutighus, an dem die Gemeinde auch beteiligt ist, noch in der Mischzone für Sport- und Freizeitanlagen (ZSF). Die Ausbaupläne der Gemeinde, der Sportzentrum AG und der Inhaberin des Frutigresorts, der Brügger HTB GmbH, wären darin nicht bewilligungsfähig.

Mit einer Überführung des gut 3,7 Hektaren grossen Areals in eine ZPP wird das nun anders: So bildet die ZPP die Grundlage etwa für einen Verbindungsbau zwischen Frutighus und Sportzentrum. Auch ein zweigeschossiges Parkhaus an der Schwandistrasse wird mit der Zonenplanänderung möglich. Die Teilprojekte sind aber noch nicht terminiert und bleiben unverändert bewilligungspflichtig.

Grundlage für Entwicklung

Gemeinderatspräsident Hans Schmid (SVP) zeigte sich erfreut über den Ausgang der Abstimmung: Zwar habe er mit einem Ja gerechnet, die Zustimmung habe er aber «nicht ganz so hoch erwartet». Das Zentrum weise bereits jetzt eine sehr gute Entwicklung auf, umso mehr freue es ihn, «dass die Bürger erkennen, dass das Areal noch mehr Potenzial besitzt, das nun ausgeschöpft werden kann».

Planungsziel sei die «Weiterentwicklung der Sport- und Freizeitanlagen Frutigen, um das Angebot zu verbessern und die Anlage als Gesamtes besser auslasten und vermarkten zu können», hatte der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft festgehalten.

Gegen die entsprechende Zonenplan- und Baureglementsänderung waren lediglich zwei Rechtsverwahrungen eingegangen, Einsprachen gab es keine. Das widerspiegelt sich nun auch im Abstimmungsausgang: Die Vorlage wurde mit 2400 Ja- (79%) zu 635 Nein-Stimmen (21%) klar gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 64,8 Prozent.

pd/cb