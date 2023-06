Einhelliges Reutigen – Klares Ja zur Fusion mit Zwieselberg Der nächste Schritt zur Fusion ist gemacht: Das Reutiger Stimmvolk sagte mit 72 zu 1 Stimme Ja zur Zusammenlegung der beiden Gemeinden. In zwei Wochen folgt die definitive Entscheidung in Zwieselberg. Yannis Lüthi

Reutigen (im Vordergrund) sagt Ja zur Fusion mit Zwieselberg (im Hintergrund). Foto: Bruno Petroni

«Von Reutigen her steht der Fusion nichts mehr im Weg», freute sich der Reutiger Gemeindepräsident, Beat Wenger, nach dem klaren Ja des Stimmvolks. Knapp zehn Prozent aller stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner waren an der Gemeindeversammlung am Montagabend zugegen­. 72 Anwesende stimmten der Zusammenlegung der beiden Gemeinden zu, einzig eine Person stellte sich gegen die Pläne. «Ich bedanke mich im Namen des ganzen Gemeinderates für euer geschenktes Vertrauen. Die Fusion wäre wirklich eine tolle Sache», sagte Wenger und erntete grossen Applaus im Saal.