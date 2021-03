Abstimmung in Bätterkinden – Klares Ja zur Doppelturnhalle Das Stimmvolk befürwortet den Baukredit von 12,7 Millionen Franken. Die Bauarbeiten für die Turnhalle mit integrierter Tagesschule sollen nächstes Jahr starten. Regina Schneeberger

So soll das Gebäude aussehen, in dem die Kinder künftig den Sportunterricht besuchen werden. Visualisierung: PD

Nun kann in Bätterkinden die Doppelturnhalle mit integrierter Tagesschule gebaut werden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befürworten den Baukredit von 12,7 Millionen Franken klar. 1014 Personen (74 Prozent) sagen dazu Ja, 365 sprechen sich dagegen aus. Dies bei einer Stimmbeteiligung von rund 58 Prozent.

Bis die neue Turnhalle fertig ist, bleibt die alte bestehen und wird weiterhin genutzt. Läuft alles rund, dürfte der Neubau im Frühling 2023 bezugsbereit sein. Die Bauarbeiten sollen Anfang 2022 starten.

Die zweite Runde

Bereits seit deutlich mehr als zehn Jahren ist der Neubau einer Turnhalle in Bätterkinden ein Thema. Denn die alte Halle, gebaut in den 60er-Jahren, ist in vielerlei Hinsicht nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Garderoben, Turngeräte, Fenster – einiges ist marode.