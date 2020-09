Abstimmung in Utzenstorf – Klares Ja zum Feuerwehrmagazin Bald muss sich die Feuerwehr Untere Emme nicht mehr über Platznot beklagen. Die Stimmbürger genehmigen den Kredit für einen geräumigeren Neubau. Regina Schneeberger

Nahe dem Areal der ehemaligen Papierfabrik ist der Neubau geplant. Visualisierung: PD

Die Platznot der Feuerwehr Untere Emme stösst bei den Utzenstorfer Stimmbürgerinnen und Simmbürgern auf Gehör. Sie bewilligen einen Verpflichtungskredit von 2,7 Millionen Franken für ein neues Feuerwehrmagazin. 72 Prozent (1341 Stimmen) sagten dazu an der Urne deutlich Ja, dies bei einer Stimmbeteiligung von 57 Prozent.

Zu stehen kommen wird der Neubau an der Fabrikstrasse, nahe dem Areal der ehemaligen Papierfabrik. Der Baustart soll im Januar 2021 erfolgen.

Die Platznot

Die Fahrzeuge und das Material der Feuerwehr Untere Emme sind heute auf zwei Magazine verteilt. Beide stehen in Utzenstorf. Eines befindet sich an der Gotthelfstrasse, eines im Lindenpark. Genutzt werden die beiden Gebäude vom Gemeindeverband Öffentliche Sicherheit Untere Emme. Wenn es brennt, muss die Feuerwehr in eine der vier Verbandsgemeinden ausrücken. Dazu gehören nebst Utzenstorf Bätterkinden, Wiler und Zielebach. Doch der Platz wurde in den letzten Jahren in beiden Magazinen knapp. Jenes an der Gotthelfstrasse genügt auch den Sicherheitsvorschriften nicht mehr.

Die Gemeinde Utzenstorf erstellt und finanziert nun also das neue Feuerwehrmagazin und vermietet es an die Verbandsgemeinden. Die jährlichen Mietkosten werden 145'000 Franken betragen. Der Beitrag wird nach der Einwohnerzahl aufgeschlüsselt auf die Dörfer verteilt. Im vergangenen Jahr genehmigten sämtliche Verbandsgemeinden die Mietkosten.