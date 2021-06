Abstimmung in Eggiwil – Klares Ja zu grösserem Dorfschulhaus Drei von vier Personen, die an der Urnenabstimmung teilnahmen, stimmten der Aufstockung des Schulhauses im Dorf zu. Susanne Graf

Für 5,9 Millionen Franken soll das Schulhaus saniert und erweitert werden. Foto: PD

Es kam, wie es sich der Gemeinderat erhofft hatte. Das Eggiwiler Stimmvolk hat dem Kredit für die Sanierung und Erweiterung des Dorfschulhauses zugestimmt. Und zwar deutlich, mit 395 zu 131 Stimmen. Mit diesem Resultat ist Gemeindepräsident Niklaus Rüegsegger «sehr zufrieden».

Dass nicht alle Ja stimmen würden, war zu erwarten. Viele verbinden mit der Vergrösserung des Schulhauses im Zentrum die Sorge, dass eine der fünf Anlagen in den Aussenbezirken umso schneller geschlossen werden könnte. Denn nun soll im Dorf auf Vorrat mehr Raum geschaffen werden. «Wenn ich in so einem Bezirk wohnen würde und ein Schulhaus vor der Tür hätte, würde ich mich auch dafür einsetzen, dass es bleibt», zeigt Rüegsegger Verständnis.