20 Millionen für neuen Schulraum – Klares Ja in Neuenegg Das Votum fiel deutlich aus: Das Schul- und Kirchenzentrum wird neu gebaut.

Das Schul- und Kirchenzentrum Neuenegg wird einem Neubau weichen. Foto: Raphael Moser

In Neuenegg haben sich die Stimmberechtigten am Wochenende in aller Deutlichkeit für die Erneuerung und Erweiterung ihres Schul- und Kirchenzentrums ausgesprochen. 833 Ja-Stimmen und 183 Nein-Stimmen wurden ausgezählt. Bei einer Stimmbeteiligung von gut 26 Prozent haben damit mehr als 80 Prozent der Urnengängerinnen und Urnengänger Ja gesagt zum Kredit über 20,5 Millionen Franken.