Getrübte Einigkeit in Frutigen – Klare Zustimmung, aber auch Kritik Die Geschäfte, die der Gemeinderat der Versammlung vorlegte, fanden eindeutige Mehrheiten. Die Exekutive musste aber dennoch Kritik einstecken. Nik Sarbach

Statt Einstellhallenplätze beim Neubau der Raiffeisen-Bank (links im Bild) soll die Gemeinde vor der Verwaltung 9 zusätzliche ungedeckte Parkplätze erhalten. Foto: Nik Sarbach

Nichts deutete darauf hin, dass es gegen Ende doch noch Misstöne geben sollte, so unaufgeregt und kritiklos passierten die vier Abstimmungen die Gemeindeversammlung in Frutigen. So bewilligten die 99 Stimmberechtigten, die sich trotz Chlousetag und Schweiz-Match im Kirchgemeindehaus eingefunden hatten, einhellig 958’500 Franken, gleichmässig verteilt auf neun Jahre, für den Strombezug bei der Biogasanlage am Kanderspitz. Damit erhält die Gemeinde bis 2031 verhältnismässig günstigen Strom aus lokaler Produktion.