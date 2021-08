Münsingen vor wichtigem Entscheid – Klappt es jetzt mit der neuen Verwaltung? Gegen Ende Jahr könnte klar sein, wo und wie das neue Münsinger Verwaltungsgebäude gebaut wird. Zwei Varianten sind noch im Rennen. Johannes Reichen

Die erste Variante: An der Neuen Bahnhofstrasse sollen die beiden Gebäude mit einer Verbindung ergänzt werden. Foto: Christian Pfander

Münsingen ist noch zwei Abstimmungen von einem neuen Verwaltungsgebäude entfernt. Jedenfalls dann, wenn es nach dem Plan des Gemeinderats geht. Dieser sieht vor, dass zunächst das Parlament entscheidet und anschliessend das Stimmvolk sich für eine von zwei Varianten ausspricht, die nach jahrelanger Planung übrig geblieben sind.

Die erste Lösung ist ein Erweiterungsbau am Standort der bisherigen Verwaltung an der Neuen Bahnhofstrasse. Die beiden Villen mit der Verwaltung würden erhalten bleiben und mit einem Längstrakt verbunden. Der moderne Anbau mit dem heutigen Empfang würde zurückgebaut. Auch eine Abbruch-und-Neubau-Variante an diesem Standort wurde geprüft, ist nun aber kein Thema mehr.