Koexistenz mit Thuner Krähen – Klappbare Sitzbänke als Antwort auf den Krähenkot Die Stadt montiert an der Schwäbispromenade fünf Sitzbänke mit automatischem Klappmechanismus. Damit wird die Verschmutzung der Sitzfläche durch Saatkrähen verhindert. Franziska Streun

Die Stadt Thun hat in der Schwäbisalle fünf aufklappbare Bänke montiert – solche wie diesen Prototyp, der bereits seit einem Jahr testweise dort steht. Foto: PD

Neben lautem Gekrächze und Dreck sorgen Krähen auch wegen ihres Kots für Ärger. Insbesondere in der Schwäbispromenade in Thun sorgen sie regelmässig für verschmutzte Sitzbänke. Vor einem Jahr installierte die Stadt deshalb einen Prototyp einer Sitzbank, der über einen automatischen Klappmechanismus verfügt. Die Sitzfläche klappt nach Gebrauch automatisch ein und bleibt so trocken und sauber.