Harfenistin aus Gondiswil – Klänge aus dem Kloster Stefanie Klees hat ihre erste CD pressen lassen. Die Aufnahmen hat sie in einem italienischen Kloster bei Vollmond begonnen, bei Neumond aufgehört. Sabine Gfeller

Normalerweise zupft Stefanie Klees bei diesen Temperaturen nicht an den Saiten. Fürs Foto aber schon: hier auf der Treppe zu ihrer Veranda in Gondiswil. Fotos: Beat Mathys

Eine klingt perlig, die andere metallisch, eine dritte erdig. So beschreibt Stefanie Klees den unterschiedlichen Klang ihrer Harfen. Insgesamt hat sie sechs. Fünf davon stehen nebeneinander in ihrem Wohnzimmer in Gondiswil. Die meisten hat sie Occasion ersteigert, eine selbst gebaut. Auf dieser klebt ein hölzernes Ornament: «Eine Lebensblume.» Die Wintersonne scheint scheu durch die hohen Fenster in den Raum, farbige Lichtpunkte tanzen an den Wänden.

Klees wohnt seit einem halben Jahr an diesem ruhigen Ort. Und vor eineinhalb Jahren hat sie eine CD aufgenommen. Dafür hat sie die italienische Hügelstadt Assisi gewählt. Klees nennt es ihren «Herzensort». Und sie findet den heiligen Franz von Assisi aus dem 12. Jahrhundert eine «coole Socke»: Er sei weder an Geld noch an Konventionen interessiert gewesen und habe sich für Aussätzige vor den Stadtmauern eingesetzt.