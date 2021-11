Souverän weist Pläne zurück – Kirchlindach bleibt auf dem leeren Schulhaus sitzen Die Gemeindeversammlung hat den Verkauf des alten Schulhauses Herrenschwanden und die Umzonung des Areals aufgeschoben. Zu viele Fragen sind offen. Hans Ulrich Schaad

Das alte Schulhaus Herrenschwanden liegt an einer Hangkante mit schöner Aussicht. Foto: Nicole Philipp

Note ungenügend. So kann das Zeugnis der Gemeindeversammlung an den Gemeinderat zusammengefasst werden. Nach langen Diskussionen wiesen die gut 90 Stimmberechtigten am Montagabend die Pläne für das alte Schulhaus Herrenschwanden zurück. Damit wird das Gelände vorläufig nicht frei für eine Wohnnutzung und kann noch nicht verkauft werden.

Seit Anfang Jahr steht das alte Schulhaus Herrenschwanden leer. Weil sich die Sanierung und die Erweiterung nicht lohnten, wurde es durch einen Neubau ersetzt. Als die Gemeindeversammlung den Baukredit genehmigte, beauftragte sie im März 2018 den Gemeinderat gleichzeitig, die Umzonung und den Verkauf des Grundstücks in die Wege zu leiten.