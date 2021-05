Wie gehts weiter mit der Johanneskirche? – Kirchgemeinderat und Kirchenrat sprechen sich aus Am Dienstagabend treffen sich der Kirchgemeinderat Strättligen und der Kleine Kirchenrat zur Aussprache in Sachen Johanneskirche. Andreas Tschopp

Die Perspektiven für die weitere Nutzung der Johanneskirche sind derzeit völlig unklar. Eine Aussprache am Dienstagabend soll mehr Klarheit bringen. Foto: Patric Spahni

«Das Nutzungskonzept für die Johanneskirche kann nur mit einer breiten Trägerschaft umgesetzt werden»: Darüber herrschte Konsens zwischen dem Kirchgemeinderat von Strättligen und dem Kleinen Kirchenrat der Reformierten Gesamtkirchgemeinde Thun nach einer Ende Januar geführten Aussprache.

Doch kurz darauf bat derselbe Kirchenrat in einem Schreiben, dass die Kirchgemeinde für nicht kirchliche Anlässe ab 2022 andere Standorte als die Johanneskirche vorsehen müsse, weil deren Heizung in schlechtem Zustand sei. Diese Information sorgte auch unlängst an der Kirchgemeindeversammlung Strättligen für Empörung (wir berichteten). Der Kirchgemeinderat Strättligen setzte sich in der Folge zu einer erneuten Beratung zusammen.