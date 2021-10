Diskussionen in Spanien – Kirchenzoff um heisses Musikvideo in der Kathedrale Zwei Latino-Popstars haben es gewagt, in der Kathedrale von Toledo einen ungewöhnlichen Clip zu drehen. Das erregt nun die Gemüter in Spanien.

Hüftschwünge im Gotteshaus: Die argentinische Sängerin Nathy Peluso in Action. Foto: Ricardo Rubio (Europapress/DPA/Keystone/Archiv)

Das Musikvideo im Gotteshaus von Toledo provoziert verschiedene Reaktionen in Spanien. Und sorgt sogar für einen «Krieg» innerhalb der katholischen Kirche, wie die Zeitung «El Mundo» schreibt. Leser und Leserinnen des renommierten Blatts sprachen am Wochenende in den Onlinekommentaren von einer «Schande» und einer «Provokation». Kirchenvertreter sagten in Interviews unisono: «Dieses Video beleidigt Gott schwer.»

In dem Video zum Lied «Ateo» (Atheist) tanzen der spanische Rapper C. Tangana (31) und die argentinische Sängerin Nathy Peluso (26) mit sinnlichen Hüftbewegungen eng aneinander. Der Song im Bachata-Stil, einer aus der Dominikanischen Republik stammenden Musikrichtung, kam am Sonntagmittag auf Youtube nur 48 Stunden nach der Veröffentlichung bereits auf mehr als 3,7 Millionen Aufrufe. Auf dem Videoportal waren die Reaktionen fast alle (sehr) positiv: «Ein wahres Kunstwerk», schrieben viele.

«Ein wahres Kunstwerk»

Der Erzbischof von Toledo, einer Stadt südwestlich von Madrid, Francisco Cerro Chaves, bat zwar um Entschuldigung: «Wir bitten alle Laien, Geweihten und Priester, die sich durch diese missbräuchliche Nutzung eines heiligen Ortes zu Recht verletzt gefühlt haben, demütig und aufrichtig um Verzeihung.» Er habe «überhaupt nichts von diesem Projekt gewusst». Man bedauere «diese Ereignisse zutiefst» und missbillige die aufgenommenen Bilder.

Doch der Dekan der Kathedrale von Toledo rechtfertigte die Genehmigung für den Dreh: Das Video zeige die Geschichte einer Bekehrung durch menschliche Liebe, schrieb Juan Miguel Ferrer Grenesche. Der Text des Liedes sei präzise, betont der Dekan, der in seinem Communiqué auch C. Tangana zitiert: «Ich war früher ein Atheist, aber jetzt glaube ich, weil ein Wunder wie du vom Himmel gekommen sein muss.» Man habe mit der Genehmigung zum Dreh «den Dialog mit der zeitgenössischen Kultur verstärken» wollen.

Die aus dem 13. Jahrhundert stammende Catedral de Santa María de la Asunción de Toledo ist die Kathedrale des Erzbistums. Sie ist eines der Hauptwerke der spanischen Gotik.

Ein architektonisches Meisterwerk: Die Kathedrale von Toledo. Foto: EyeEm (Getty Images/Archiv)

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.