Fünf Thuner Kirchgemeinden – Kirchenparlament schwenkt auf Fusionsweg ein Der erste Schritt ist getan, um aus fünf Kirchgemeinden eine Einheit zu bilden: Das Kirchenparlament biegt mit klarem Mehr auf den Fusionsweg ein. Andreas Tschopp

Kommt es zur Bildung von nur noch einer Kirchgemeinde Thun? Hier die Stadtkirche aus der Vogelperspektive. Foto: Patric Spahni

«Geld und Geist werden wieder zusammengeführt»: Mit diesen Worten warb der ehemalige Gemeinderat und Pfarrer Heinz Leuenberger am Montagabend an der Sitzung des Grossen Kirchenrats für die vorliegende Botschaft zur Bildung nur noch einer Kirchgemeinde Thun. Diese soll dereinst die komplizierte Doppelstruktur mit einer Gesamtkirchgemeinde (GKG) und fünf Kirchgemeinden in Thun ablösen, bei der Geld und Geist sich eben nicht in einer Hand befinden, was zu Doppelspurigkeiten führt und ein prinzipielles Problem darstellt.