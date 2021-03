Wahlen in Goldiwil-Schwendibach – Kirchenglocken läuten weiterhin nachts Die Kirchgemeindeversammlung entschied, dass die Glocken weiterhin auch nachts läuten. Daniela Müller ist die neue Kirchgemeinderätin, und Hans Haldimann und Steffen Büchner teilen sich das Präsidium. pd/sft

Seit längerer Zeit ist im Kirchgemeinderat Goldiwil-Schwendibach ein Sitz vakant. Wie er in seiner Medienmitteilung schreibt, konnte er an der Kirchgemeindeversammlung Daniela Müller aus Schwendibach vorschlagen. Die anwesenden Stimmbeteiligten bestätigten ihre Wahl.

Daniela Müller aus Schwendibach ist als neue Kirchgemeinderätin gewählt. Foto: PD

Per Ende 2020 aus dem Rat ausgetreten ist Kathrin Feller. Sie war elf Jahre im Kirchgemeinderat engagiert. Somit ist wieder ein Sitz vakant.

Neu ein Co-Präsidium

An der Versammlung hatte Hans Haldimann erklärt, dass er aus persönlichen Gründen auch habe austreten wollen. Doch nach einer Diskussion und einer Beratung innerhalb des Rates habe er sich bereit erklärt, bis Ende 2021 weiterzumachen. «Das Präsidium, das er bisher allein innehatte, will er aber als Co-Präsidium definiert wissen, vor allem um die Kontinuität und den Wissenstransfer zu gewährleisten», ist in der Mitteilung zu lesen.