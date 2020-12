Personalnot bei den Reformierten – Kirche lässt sich fremdverwalten – weil ihr die Leute fehlen Leute für kirchliche Ämter zu finden, ist schwierig. Limpach hat es gerade noch geschafft, die Kirchgemeinde Matthäus in Bern und Bremgarten kapituliert. Stephan Künzi

Die Kirche mit den dazugehörigen Gebäuden gehört ihr schon länger nicht mehr – nun steht der Matthäuskirchgemeinde in der Stadt Bern und Bremgarten ab nächstem Jahr auch noch ein externer Verwalter vor. Foto: Beat Mathys

Die Suche verlief harzig. Doch am Schluss fanden sich genügend Leute, die die Abgänge im Kirchgemeinderat von Limpach wettmachen konnten. Das Gremium blieb handlungsfähig.

Die Kirchenleitung aber war gewarnt. Sie streckte die Fühler in Richtung Grafenried aus und fragte an, ob man nicht über eine Fusion sprechen wolle. Man will, wie die beiden Kirchgemeindeversammlungen gerade erst bestätigt haben, und damit hatte Co-Präsidentin Andrea Blunier ein erstes Ziel erreicht. «Wir wollen das Thema angehen, solange wir noch frei entscheiden können», gab sie ihren Leuten mit auf den Weg.