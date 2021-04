Kirchenbrand vor 150 Jahren – Kirchdorfs tägliche Erinnerung an die Bourbaki-Armee Ohne die Internierten aus Frankreich würde Kirchdorf anders aussehen: Nach dem Gastspiel der Bourbakis musste die Kirche neu gebaut werden – wegen eines Feuers. Stephan Künzi

Prägend für das Ortsbild: Die Kirche von Kirchdorf thront leicht erhöht auf einem Felssporn. Foto: Adrian Moser

Vor kurzem flatterte ein Brief in alle Haushalte von Kirchdorf. Er erinnerte, so das Schreiben, an «eine beispiellose humanitäre Aktion». Vor genau 150 Jahren hätten weit über 200 erschöpfte Menschen, Angehörige der französischen Ostarmee unter General Bourbaki, in der Gemeinde zwischen Aare- und Gürbetal vorübergehend Zuflucht gefunden. Und dafür gesorgt, dass die Bevölkerung auf einen Schlag um ein Drittel gewachsen sei.

Absenderin des Briefs war die Trägerschaft des Bourbaki-Panoramas in Luzern. In einem spektakulären Rundbild können sich hier die Besucherinnen und Besucher vor Augen führen, was in den ersten Februartagen des Jahres 1871 passiert ist: 87’000 französische Soldaten traten im Jura über die Grenze und wurden interniert. Sie waren im Deutsch-Französischen Krieg in die Schweiz abgedrängt worden.