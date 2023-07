Täter bisher unbekannt – Kioskverkäufer in Bern angegriffen und verletzt In Bern-Bümpliz haben am Freitagabend zwei Unbekannte den Verkäufer eines Kiosks mit einem Gegenstand angegriffen und verletzt.

Just als der Kioskverkäufer seinen Kiosk abschliessen wollte, griffen ihn die Unbekannten an. Foto: Keystone ( (Symbolbild von 2018 aus Hamburg D)

Der Verkäufer war gerade daran, seinen Kiosk abzuschliessen, als er angegriffen wurde. Das teilten die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Samstag mit. Er musste nach dem versuchten Raub per Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die komplett schwarz gekleideten Angreifer gelangten nicht in den Kiosk und flüchteten nach dem Raubversuch in Richtung Friedhof Bümpliz.

Polizei und Staatsanwaltschaft umschreiben in ihrer Mitteilung den Gegenstand, den die Angreifer verwendeten, nicht näher. Sie haben einen Zeugenaufruf erlassen.

SDA

