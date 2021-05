Nach den Lockerungen – Kinos mussten Gäste wegschicken Fitnesscenter- und Kinobetreiber sind positiv überrascht, wie viele Menschen bereits wieder kommen. Grossen Ärger haben derweil die Blasmusiker. Hans Jürg Zinsli , Christian Zürcher

In den Fitnesscentern gilt Maskenpflicht. Die Schutzkonzepte sehen pro Gast 10 Quadratmeter Fläche vor. Foto: Dominique Meienberg

Die Kinotickets gibt es am Kiosk, das Popcorn ist verboten, das Bier ebenso. Also Maske auf und durch. Im Saal sind an diesem Donnerstagabend etwa 40 der derzeit 50 buchbaren Sitze belegt – Platz hätte es für 410 Zuschauer im Kino Abaton in Zürich. Man fühlt sich etwas verloren und merkt zugleich, wie das Lachen mit fremden Menschen gefehlt hat. Das ist das Kinoerlebnis im Lockerungsmodus.

Drei Wochen sind seit den Öffnungsschritten im April vergangen. Fitnesscenter sind wieder offen, Universitäten dürfen Präsenzveranstaltungen abhalten, und auch die meisten Theater und Kinos empfangen seither wieder Menschen in ihren Sälen. Doch kommen die Leute auch? Oder überwiegt die Angst vor Aerosolen und Ansteckungen?