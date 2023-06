Attacke auf IT-Dienstleisterin – Kinokette, Werkzeugfabrik, Spital: Sie alle wurden gehackt Beim Cyberangriff auf die Münsinger Unico Data wurden angeblich auch Verträge und Ausweiskopien gestohlen. Stephan Künzi

Der Eintrag im Darknet nennt eine Menge gestohlener Daten sowie betroffene Kunden der IT-Dienstleisterin Unico Data aus Münsingen. Foto: Screenshot

Am Freitagmorgen präsentierten die Hacker im Darknet, was sie am Pfingstwochenende bei ihrem Angriff auf die IT-Dienstleisterin Unico Data erbeutet haben. Sie seien im Besitz von Daten im Umfang von 2,8 Terabyte, liessen die Unbekannten verlauten. Private, persönliche und vertrauliche Informationen befänden sich darunter genauso wie Kunden- und Mitarbeiterdokumente, dazu auch «Pässe, Verträge und vieles mehr».