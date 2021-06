Open-Air-Kinos in Zürich – Kino unter Starachitektur oder auf dem Sofa – die Übersicht Ein Filmerlebnis unter freiem Himmel ist diesen Sommer wieder möglich. Einige Klassiker pausieren aber heuer noch. Gregor Schenker

Mit dem Bloom startet der Open-Air-Kino-Sommer. Foto: Bloom

Nachdem im letzten Sommer nur wenige Open-Air-Kinos Filme zeigen konnten, sieht es dieses Jahr viel besser aus. Zwar fallen einige alte Bekannte noch einmal aus, so der Filmfluss am Unteren Letten, das Sommerkino Röntgenplatz oder das Open Air auf dem Idaplatz. Auch das Kino auf dem Röschibachplatz pausiert wieder – eine angrenzende Siedlung wird abgerissen, weswegen der Platz zu einem guten Teil gesperrt ist. Aber es gibt doch eine Reihe von Freiluftkinos, die zum Schauen einladen. Und wir haben die Übersicht.

Bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Veranstaltern über die aktuellen Schutzmassnahmen.

Das Zentrale: Bloom

Fr 25.6. bis So 11.7., Landesmuseum

Das Bloom ist mitten im Zentrum von Zürich: Es liegt nur wenige Gehminuten vom HB entfernt, im Innenhof des Landesmuseums. Gut 300 Plätze befinden sich unter dem grossen Bogen des modernen Anbaus; das ist praktisch bei schlechtem Wetter. Zudem werden bei Regen gratis Pelerinen verteilt. Frei zugänglich, auch für Nicht-Kinobesucher, sind die Essstände, die ab 18 Uhr geöffnet haben. Neu gibts etwa einen Foodtruck mit Currys in verschiedenen Variationen. Im Programm laufen neun Vorpremieren wie etwa «French Exit». Da spielt Michelle Pfeiffer eine einst reiche Frau, die nach dem finanziellen Ruin nach Paris flüchtet. Am Do 1.7. wird ein Überraschungsfilm gezeigt.

Das Älteste: Film am See

Do 1.7. bis Do 26.8., Rote Fabrik

Schon seit 1984 findet das Open-Air-Kino am Ufer des Zürisees statt. Jeweils am Donnerstag läuft ein Film, dieses Jahr lautet das Thema der Reihe: «Spiel mir den Film vom Tod». Der Sergio-Leone-Western, auf den der Name anspielt, steht nicht im Programm, dafür aber Schätze wie «I Hired a Contract Killer» (1990). In der schwarzen Komödie von Aki Kaurismäki beschliesst ein Franzose, der in London lebt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Dafür heuert er einen Berufskiller an. Kurz danach lernt der Franzose eine Frau kennen, verliebt sich und will nicht mehr sterben – aber er kann den Auftrag nicht mehr rückgängig machen. Bei schlechtem Wetter werden die Vorstellungen in einen Saal der Roten Fabrik verlegt.

Das Mobile: Wanderkino

Sa 10.7., Ortsmuseum Albisrieden

Das mobile Lichtspieltheater von Manuel Lindt hält zum fünften Mal beim Ortsmuseum Albisrieden. Während man unter den Linden vor dem Gebäude sitzt, läuft auf der Leinwand «Der Junge muss an die frische Luft». Dabei handelt es sich um die Verfilmung von Hape Kerkelings gleichnamiger Autobiografie. Bei schlechtem Wetter fällt die Vorstellung aus; informiert wird am Tag vorher auf der Website des Veranstaltungsteams Heuwender. Die weiteren Stationen des Wanderkinos kann man sich übrigens hier ansehen.

Das Wanderkino hält unter den Linden vor dem Ortsmuseum Albisrieden. Foto: Ortsmuseum Albisrieden

Das Geistliche: Open-Air-Kino bei der Andreaskirche

So 11.7., Brahmsstr. 100

Wenn die Kirchenwand zur Leinwand wird: Die Andreaskirche ist ein modernistischer Bau von 1968, das Hauptgebäude ein riesiger Kubus. Der ist perfekt geeignet, um einen Film darauf zu projizieren. Und das Publikum sitzt auf der nahen Wiese. In diesem Jahr flimmert die Doku «Zürcher Tagebuch» über die Wand. Regisseur Stefan Haupt («Zwingli») hat über einige Jahre hinweg den Zürcher Alltag gefilmt, seine Gedanken aufgeschrieben, Interviews geführt. Er ist an der Vorführung anwesend und spricht mit Pfarrer Ulrich Schwendener. Bei schlechtem Wetter wird die Vorführung in die Kirche verlegt.

Das Warme und Kalte: Xenix-Open-Air

Fr 16.7. bis Fr 20.8., Kanzleiareal

Das Open-Air-Kino auf dem Kiesplatz des Kanzleiareals bietet einmal mehr eine coole Mischung aus Klassikern und aktuellen Filmen. Da läuft «Chunking Express», Wong Kar-Wais bildgewaltige Hongkong-Hommage von 1994. Oder die Vorpremiere von «La nuit des rois», ein Drama aus der Elfenbeinküste. Da landet ein junger Mann in einem gewaltigen Gefängnis und muss seinen Mithäftlingen eines Nachts eine Geschichte erzählen – sind sie nicht zufrieden, wird er hingerichtet. Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Kinosaal statt. Das Xenix organisiert übrigens ein zweites Open Air: Jeweils am Weihnachtsabend läuft draussen ein Film. Decken, Punsch und warmes Essen helfen dann gegen die Kälte.

Im Sommer mit Bier, im Winter mit Punsch: Open Air neben der Xenix-Baracke. Foto: Dagmar Lorenz

Das Bombastische: Allianz Cinema

Mo 2.8. bis Di 31.8., Zürichhorn

Es ist das grösste Open-Air-Kino von Zürich. Die Zuschauerränge gleichen einem Stadion, jeden Abend wird eine gigantische Leinwand hochgezogen, das Gastroangebot lässt keine Wünsche offen. Dagegen wirkt das Open Air der Roten Fabrik auf der anderen Seite des Zürisees winzig. Dafür ist das Allianz Cinema aber auch um einiges kommerzieller. Das Programm wird demnächst publiziert.

Alles ist riesig im Allianz Cinema. Foto: Keystone/David Hubacher

Das Picknickmässige: Dolder Wellenkino

Fr 6.8. bis So 22.8., Dolder Sports Bad

Das Wellenkino ist das jüngste Open-Air-Kino der Stadt, es geht erst in seine zweite Runde. Jeweils am Abend wird das Dolder Bad am Adlisberg zum Freiluftsaal umfunktioniert, das Publikum sitzt auf der Wiese. Dafür stehen Decken, Liegestühle oder Strandkörbe zur Verfügung, und man kann online im Voraus Picknickkörbe bestellen. Bei Regen werden Pelerinen verteilt. Eröffnet wird das Programm mit «Drunk», dem jüngst oscarprämierten Film von Thomas Vinterberg. Der komplette Spielplan wird in den nächsten Tagen auf der Website hochgeschaltet.

Im Wellenkino gibts Picknickdecken und Strandkörbe. Foto: DCM, David Biedert

Das Grüne: Open-Air-Kino im MFO-Park

Fr 20.8./Sa 21.8., MFO-Park, Oerlikon

Der MFO-Park in der Nähe des Bahnhofs Oerlikon ist ein dreidimensionaler Garten, ein gewaltiges, bepflanztes Gerüst. Und dieser 3-D-Garten ist gross genug, um ein Kino zu beherbergen. Passend zum Quartier bekommt man an der Bar unter anderem Bier aus der Brauerei Oerlikon. Die Filmauswahl wird demnächst bekannt gegeben.

Filme im dreidimensionalen Garten: Das Open-Air-Kino im MFO-Park. Foto: Jürg Brunner

Das Bequeme: Sofa-Open-Air-Kino Wipkingen

Do 26.8. bis Sa 28.8., Guthirtstr. 3

Im Innenhof neben der Kirche Guthirt kann mans sich zum Filmschauen richtig gemütlich machen – sofern man schnell genug ist, um sich eins der Sofas zu schnappen. Daneben hats auch Liegestühle und normale Stühle vor Ort. Ab 18.30 Uhr gibts Grill (Fleisch oder Veggie), Pasta und Glace. Gezeigt wird unter anderem «Captain Fantastic», mit Viggo Mortensen als Aussteiger, der mit seiner Familie im Wald lebt. Die Vorstellungen werden grundsätzlich bei jeder Witterung durchgeführt.

