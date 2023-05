Filmfestival Cannes – Kino schlägt Netflix Das Festival von Cannes zeigt gleich zum Start, dass Hollywoods schöne neue Streamingwelt den Kampf gegen die grosse Leinwand verlieren könnte. Tobias Kniebe

Schauspielerin Catherine Deneuve ziert das Plakat der 76. Cannes-Ausgabe, und sie hängt auch überlebensgross über dem Festivalpalast an der Croisette. Foto: AFP

Der historische Moment, an dem das Kino dann doch nicht gestorben ist – irgendwann muss er ja doch mit einem Datum versehen und in die Geschichtsbücher eingetragen werden. Natürlich erst in der Rückschau, mit ein paar Jahren Abstand und dem Wissen, wie alles so weiterging. Aber ein Gefühl kann man zurzeit schon mal festhalten: Der Eröffnungstag der 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes könnte sich als der geeignete Termin erweisen.