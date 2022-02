Neues Album «To Hell With Ewigkeit» – King Pepes grandioses Scheitern Dem Serge Gainsbourg des Berner-Mundart-Undergrounds gelingt der Balanceakt zwischen Kunst und Klamauk einmal mehr. Wie macht er das? Martin Burkhalter

Lässt sich gerne überfordern: Simon Hari alias King Pepe in seinem Atelier in Liebefeld. Foto: Raphael Moser

King Pepe ist schnell mal langweilig. Vielleicht ist das gar der eigentliche Grund, weshalb er ist, wie er ist, und wieso er tut, was er tut: nämlich von Genre zu Genre hopsen wie ein Kind in einer Hüpfburg. In seinen Worten: «Für mich gibt es nur eine Kategorie: Es muss interessant sein.»

Wie einst Gainsbourg hat auch er sich schon an ziemlich allem versucht, was die populäre Musik hergibt, als Jazz-Crooner («Pepejazz», 2013), mit Strassenkapelle («70% Wasser», 2014) und etwa als Electro-Künstler («Karma Ok», 2019).