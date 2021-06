Gemeindeversammlung Burgistein – Kindergarten zieht ins Schulhaus ein Neues Leben im Schulhaus Burgiwil: Ab August werden im lange leer stehenden Gebäude der Gemeinde Burgistein zwei Kindergartenklassen geführt. Andreas Tschopp

Im Schulhaus Burgiwil werden ab diesem Sommer zwei Kindergartenklassen geführt. Foto: Andreas Tschopp

«Noch in der Findungsphase trägt die neue Strategie erste Früchte: Wir sind gut aufgestellt im Gemeinderat.» Das betonte Gemeindepräsident Kurt Urfer an der Gemeindeversammlung in Burgistein. Diese wurde von 39 Stimmberechtigten (rund fünf Prozent) besucht und fand in der Turnhalle des Schulhauses Burgiwil statt.

«Noch in der Findungsphase trägt die neue Strategie erste Früchte: Wir sind gut aufgestellt im Gemeinderat.» Kurt Urfer, Gemeindepräsident Burgistein

Im Gebäude im unteren Dorfteil werden seit längerer Zeit keine Schüler mehr unterrichtet. Diese besuchen bis und mit 6. Klasse alle im Dorf oben am Hang das Schulhaus Weierboden. Dort ist auch der Kindergarten einquartiert, doch nicht mehr lange.