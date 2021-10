Papablog: Eine Bilanz, zehn High-Fives – Kindergarten und Schule? Läuft … Nach dem Kindergarteneintritt der Kleinen und der Beförderung Juniors zum Drittklässler präsentiert unser Autor durchwegs positive Quartalszahlen. Luk von Bergen

Von schrägen Tests und richtig müden Kindern: Kleine Alltagserfolge gilt es zu geniessen. Foto: Getty Images

Nein, nein, ich messe meine Kinder nicht ständig an ihren Leistungen in Mathematik, Weitsprung, Legospielen oder in was-auch-immer. Trotzdem möchte ich mal in Zahlen von 1 bis 10 kurz zusammenfassen, was mir seit dem Kindergarten- und Schulbeginn im August im Zusammenhang mit meinen Kids aufgefallen ist. Der Start macht eine Zahl, die durchaus zum Nachdenken anregt. Der Rest? Erfreulich, meine Damen und Herren, erfreulich.

1

Eigentlich schon krass: Die Monate seit Frühling 2020 bestanden für die meisten von uns aus zusammengerechnet etwa einem Jahr Covid-Massnahmen vom Feinsten. Kontaktverbote, Abstand halten, Quarantäne, Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung, eingeschränkte Freizeitangebote – alles in allem ein ganz schlechter Porno, da werden Sie mir zustimmen. Kinder, die inzwischen vier Jahre alt sind, haben also einen beträchtlichen Teil ihres bisherigen Daseins sozusagen in Covid-Haft verbracht. Nun gut, man hats überstanden. Jetzt aber zum wirklich Positiven.

2

Apropos Kindergarten: Zwei Jahre «Chindsgi» – eine wunderbare Zeit für die Kids. Jeden Tag basteln, kichern, Lieder singen, Rüeblitrompete futtern, jeden Tag eine neue beste Freundin. Unsere Kleine trägt nun seit einigen Wochen den Leuchtgurt und stolziert jeden Tag ins staatlich strukturierte Kinderland. Es klappt bestens (siehe auch Zahl 4).

3

Junior wurde zum Drittklässler befördert, läuft auch prima. «Die Dritte ‘fägt’», war denn auch sein Fazit nach einer Woche. «Man macht viele spannende Experimente.» Als Papa geniesst du solche Aussagen natürlich total. Gut, denke ich mir, der Bub ist gelandet.

4

Sollen wir sie mit ihren haarscharf erreichten vier Lebensjahren schon in den Kindergarten schicken? Oder noch ein Jahr warten auf die Gefahr hin, dass die Kleine in zwei Monaten komplett unterfordert ist und sich aus purer Langeweile Lesen und Schreiben beibringt? Sorgen um nix, auch diese Geschichte funktioniert bestens.

6

Nun, auch wenn das mit dem Kindergarten prima funktioniert, etwas anderes hat sich seither ungut eingeschlichen: Die Kleine pennt vor dem «Znacht» ein. Ein Mittagsschläfchen nach dem «Chindsgi»? Nö. Aber die Segel um sechs Uhr streichen und sich irgendwo in der Wohnung ein ruhiges Plätzchen zum Schlafen suchen – gebongt. Nun, eine Jammerei auf hohem Level, die sich mit einem ausgiebigen «Zvieri» aushebeln lässt.

7

Die Nummer 7 machts vor. Cristiano Ronaldo, der portugiesische Fussballgockel, wird von mir durchaus zu Erziehungszwecken missbraucht. «Weisst du, warum der so gut ist?», frage ich Junior und schiebe die Antwort gleich nach. «Weil er übt.» Nun, im Kinderköpfchen scheint nun definitiv die Überzeugung zu keimen, dass mit ein bisschen täglichem Training alles lockerer von der Hand geht: Schlagzeugspielen, lesen, rechnen.

8

Es war noch nie so einfach, die Kids ins Bett zu bekommen. Beide sind derzeit abends stinkmüde von all den Eindrücken in «Chindsgi» und Schule, meist zufrieden und oft voller Vorfreude auf den nächsten Tag. Acht Uhr ist Lichterlöschen und finito. Was sich nicht geändert hat: Der Alte ist – Kids hin oder her – um diese Zeit meist auch komplett erledigt und kaum mehr zu gebrauchen.

9

Junior wird im Dezember neun Jahre alt. Ein tolles Alter, wie ich finde. Nicht mehr klein, aber auch noch nicht wirklich gross. Lern- und wissbegierig, aber trotzdem hin und wieder sehr kindlich. Er beginnt damit, die Dinge zu begreifen, Zusammenhänge zu verstehen. Dies zu beobachten, ist für mich als Papa durchaus faszinierend.

10

Ja, die zehn muss stehn, lautet das Motto bei den Englischprüfungen von Junior. Jede Woche neue Wörtchen zum Lernen, jede Woche ein «Woggi-Tescht» – man kann es ja auch mal so schreiben, wie man es hört, nicht? Das ist jedenfalls scheinbar die Idee des heutigen Englischunterrichts. «Girl» gibt einen ganzen Punkt, «görl» oder «kläsrum» oder «brader» immerhin noch einen halben. Ab zehn Punkten ist der Test erfüllt, so die Regel. Nach einem anfänglichen Taucher in den einstelligen Bereich, «tschampt» Junior inzwischen locker über die lehrplansche Punktehürde. «Weri gud!»

Fazit: Die Quartalszahlen sind durchaus positiv, es läuft. Und wer an dieser Stelle einen pointierten Artikel zu einem kontroversen Erziehungsthema erwartet hat, die oder den habe ich nun halt enttäuscht – sorry! Aber die Karten liegen momentan zu gut, um sich zu beklagen oder eine unnötige Diskussion vom Balkon zu reissen. Geniessen ist angesagt, geniessen und zuschauen, wie sich die Dinge entwickeln.

Ach ja: Findigen Leserinnen und Lesern ist möglicherweise aufgefallen, dass bei der Auflistung eine Zahl fehlt … Nun, auch ich frisiere meine Quartalszahlen. Das habe ich grossen Unternehmen abgeschaut.

Luk von Bergen Infos einblenden Luk von Bergen, Vater eines Erstklässlers und einer Spielgrüpplerin, wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Zürich. Er arbeitet als Texter in der Kommunikationsagentur Redact in Glattbrugg.

