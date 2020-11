Kritik an der Schulraumplanung – Kindergarten ja, aber wo? In Kirchberg braucht es dringend Platz für eine zusätzliche Kindergartenklasse – ein Modulbau ist vorgesehen. Doch die Standortwahl der Gemeinde stösst auf Kritik. Nun gibt es eine Planänderung. Regina Schneeberger

Statt in der Rötimatte soll der Modulbau auf dem Areal des Kindergartens am Reinhardweg erstellt werden. Foto: Beat Mathys

Es ist eine Herausforderung, vor der viele Gemeinden stehen. Junge Familien ziehen in die Quartiere, eigentlich etwas Erstrebenswertes, sie machen den Ort lebendig. Mehr Kinder brauchen aber auch mehr Schulraum. Doch wo will man diesen bauen?

In Kirchberg beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe seit längerer Zeit mit dieser Frage. «Campus 25+» heisst das Projekt. In den nächsten Jahren soll Raum für sechs neue Klassen entstehen.

Doch gilt es auch kurzfristig zu handeln. Bereits im Sommer 2021 kommen so viele Kinder in den Kindergarten, dass die fünf bestehenden Klassen aus allen Nähten platzen würden. Eine sechste Klasse muss eröffnet werden. Untergebracht wird sie in einem provisorischen Modulbau, so viel steht fest. Während fünf bis zehn Jahren soll dieser genutzt werden.