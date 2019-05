Kinder willkommen

Zwar haben Computerspiele für Kinder nicht unbedingt den besten Ruf als Spielkameraden. Doch nicht in allen Punkten ist die Kritik gerechtfertigt. Digitale Spiele können abstraktes und strategisches Denken fördern – die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit erhöht sich, und Informationen werden schneller verarbeitet.

Die Natur ist einer der besten Lehrmeister.

Laut der Zeitschrift «The Economist» boomt private Erziehung auf der ganzen Welt. Gleichzeitig fallen durch die Digitalisierung immer mehr unqualifizierte Jobs weg, und die Bedeutung einer guten Bildung steigt. Dass die Natur einer der besten Lehrmeister ist, haben auch die Hotels gemerkt.

So bietet die Ferienanlage Pradas in Brigels GR den Mini-Gästen neben iPad-Stationen einen Naturwissenspfad an, bei dem die Kleinen die Lebensräume der Pflanzen und Tiere entdecken können. Dieser wurde vom Spielehersteller Ravensburger für das Hotel entwickelt. Umgesetzt wurden die Inhalte in einer passenden Wald-Kulissenwand, in der sich Spielkästen mit Informationen aus der Sachbuchreihe «Wieso? Weshalb? Warum?» befinden. «Die Inhalte sind pädagogisch wertvoll aufgearbeitet», erklärt Sandra Schneckenburger, Leiterin der Agentur Ravensburger.

Das Gemüse selber ernten

Einige Hotels gehen noch weiter und laden zum Mitanpacken ein: Im Märchenhotel Braunwald zum Beispiel haben Kinder die Möglichkeit, auf dem Bauernhof einen Einblick in das Leben von Bäuerinnen und Bauern zu bekommen. Sie helfen, Tiere zu füttern, Ställe auszumisten und lernen nebenbei, Verantwortung zu übernehmen.

Das Grand Resort Bad Ragaz führt seine kleinen Gäste im Sommer in den eigenen Gemüsegarten. Hier bauen die Nachwuchsgärtner Gemüse und Früchte an, ernten und erfahren gleichzeitig etwas über Saisonalität. Zurück in der Kindervilla werden Rüebli, Äpfel und Salat gemeinsam zu einem Zvieri verarbeitet.