Leserreaktionen – «Kinder, welche als Karrierekiller auf die Welt kommen, tun mir leid» Leserinnen und Lesern äussern sich zu aktuellen Themen. Hier unter anderem, dass wer für Kinder nichts opfern will, besser keine Familie gründen sollte.

Eine Leserbriefschreiberin stösst sich daran, dass Kinder als Karrierekiller bezeichnet werden. (Symbolbild). Foto: Getty Images/EyeEm

Zu «Wirft uns Corona in die Gender-Steinzeit zurück?»

Schon als ich nur die Überschrift las wurde ich traurig. Kinder welche als Karrierekiller auf die Welt kommen tun mir leid. Ich habe immer geglaubt dass Kinder ein Geschenk sind und unsere Begleitung und Liebe bedürfen. Wer dafür nichts opfern oder sich zurücknehmen will, sollte sich für die Karriere entscheiden. Ich empfehle Dozentin Anina Hille sorgfältiger mit der Wortwahl umzugehen, Killer heisst Mörder. Therese Schmutz, Ried

Zum Interview mit BLS-Übergangschef Dirk Stahl

Da werden die Bahnhöfe Leissigen und Därligen nicht mehr bedient und die Personen müssen eingepfercht mittels Bussen ab Spiez via Leissigen Därligen nach Interlaken und umgekehrt. Welcher Logik, ausser dem Gejammere vom Rückgang der Fahrgäste um sich auf Kosten der Allgemeinheit zu sanieren, entspringt dieser Entscheid? Gerhard Frey, Gwatt

Zu «Bauer Minder musste sogar mit Homöopathie aufs Feld»

Wer Lust auf Gemüse aus China hat, der kann sich tiefgekühlte Kefen aus der Migros kaufen: Produit chinois, «Farmer`s Best». Hergeflogen, hergeschifft und hergekarrt über viele Tausend Kilometer. Produziert unter schwierig zu kontrollierenden Bedingungen punkto Pestizideinsatz und Lohn, stammend aus dem Reich der Mitte, das seinen wirtschaftlichen Einfluss weltweit rasant ausbreitet. Gleichzeitig wird unseren Bauern zunehmend (und richtigerweise) der Einsatz von Pestiziden erschwert. So kann es nicht funktionieren – ungleichlange Spiesse. Die Grossverteiler sollen solchen ökologischen Unsinn sofort stoppen. Der Konsument will das nicht – er kauft, was ihm angeboten wird. Gerhard Fischer, Thun

Zum «Umweltskandal Mitholz: ‹Ein dramatisches Versagen der Behörden›»

Die Flops auf Kosten der Steuerzahlenden, welche die Politik und Verwaltung des Kantons Bern verursachen, sind kaum mehr aufzählbar, darunter die Fehlplanung des Campus Biel oder die Mehrkosten für die Sanierung des Frauenspitals –und jetzt illegale Abfallentsorgung. Und jedes mal wollen Verwaltung und Politik davon nichts gewusst haben, sind völlig überrascht und geloben wieder und wieder Besserung. Versprochen wird jeweils, die Angelegenheiten zu prüfen, Kontrollen durchzuführen und Berichte einzufordern. Doch gemacht wird dann rein gar nichts! Es gibt kaum Berichte noch Kontrollvorgänge. Es wird alles einfach schöngeredet und die Schuld wird hin- und hergeschoben. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Geberkantone im eidgenössischen Finanzausgleich ungeduldig werden und immer weniger bereit sind zu zahlen, angesichts der finanziellen Flops, welche sich Verwaltung und Politik des Kantons leisten. Lorenz Haberstich, Niederwangen

Zum Onlinekommentar von James Vonlanthen zum Artikel: «Milliardär lässt sich im Thurgau impfen»

Der Onlinekommentator beschwert sich über einen Miliardär welcher sich im Thurgau impfen lies. Doch auch wenn dieser Herr 70 Jahre alt ist, so scheint mir, dass man nicht alle Alten zu dieser Sorte zählen sollte. Unsere Jungen sollten erst einmal bis zum 65 Altersjahr täglich zur Arbeit gehen und nicht glauben sie müssten die Alten unterhalten. Unser Wohlstand ist das Resultat unserer Vorfahren. Robert Stämpfli, Langenthal

Zu «Ja, es stimmt, Köniz besitzt keine Sozialwohnungen»

Man muss sich die Argumentation von Gemeinderat Thomas Brönnimann auf der Zunge zergehen lassen: Sozialwohnungen führen zu Ghettos – und wer es sich nicht leisten kann in unserer Gemeinde zu wohnen, soll halt wegziehen. Ein Recht auf Wohnen «an einer teuren Lage» gäbe es schliesslich nicht. Die Argumentation lässt tief blicken: Hier wird keine offene, durchmischte Gemeinde angestrebt, sondern eine geschlossene Gesellschaft von Gutverdienenden. Die Frage ist: Wie lässt es sich an einem solchen Ort noch leben? Isabelle Steiner, Wabern