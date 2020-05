Neue Alterssiedlung in Worben – Kinder und Senioren unter einem Dach Wo das Worbenbad stand, wächst ein Neubau in die Höhe. Die Alterswohnungen sollen in einem Jahr fertig sein. Im Erdgeschoss zieht eine Kita ein. Simone Lippuner

Grossbaustelle in Worben: Wo einst das Kurbad stand, entstehen bis Mai 2021 insgesamt 60 Alterswohnungen. Foto: Beat Mathys

Mittlerweile sind die Bauarbeiter beim dritten Geschoss angelangt. Das sieht schon nach etwas aus, und es soll weiter in die Höhe gehen. Insgesamt fünf Stockwerke wird das Gebäude an der Hauptstrasse in Worben umfassen. Es steht dort, wo bis vor zwei Jahren das letzte Kurbad des Seelandes stand: Das Worbenbad weicht einer Alterssiedlung mit 60 Wohnungen.