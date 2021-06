Stiftung Kinderinsel in Bern – «Kinder sollen nach einem Spitalaufenthalt nicht traumatisiert sein» Kinder brauchen im Spital mehr als medizinische Betreuung. Doch Ablenkung beim Blutnehmen, Zusatzbetten für Eltern und Spielsachen lassen sich nicht abrechnen. Nun springt in Bern eine Stiftung ein. Edith Krähenbühl

Sarah Jurt hat den Arm gebrochen und musste zwei Nächte im Berner Kinderspital bleiben. Dank Spendengeldern standen ein Tablet und Bastelmaterial zur Ablenkung bereit. Foto: Raphael Moser

Noch etwas erschöpft von der Narkose liegt die 12-jährige Sarah Jurt in einem Bett im Berner Kinderspital. Sie hat sich am Vortag bei einem Velounfall den Arm gebrochen und musste notfallmässig operiert werden. Ihre Mutter Simone Wälti ist bei ihr, auch die Nacht konnte sie bei ihrer Tochter verbringen. «Als ich fragte, ob ich bei Sarah bleiben könne, haben mir die Pflegenden ein Liegebett organisiert.» Darüber sei sie sehr froh gewesen.

Gerade Kinder mit chronischen Krankheiten seien aber oft über längere Zeit im Spital, sagt Heidi Baumgartner, Leiterin Pflege Medizinbereich Kinder und Jugendliche am Berner Inselspital. «Da würden wir den Eltern gerne ein richtiges Bett oder auch einen Raum als Rückzugsmöglichkeit anbieten können.» Doch Krankenversicherungen, die Invalidenversicherung und der Kanton decken nur die Grundversorgung in der Kinder- und Jugendmedizin ab. «Wir haben Patientenbetten, Zimmer mit weissen Wänden und medizinische Geräte», sagt Baumgartner. «Alles, was darüber hinausgeht – Spielsachen, Bücher oder eine Infrastruktur, die Kindern und Familien den Spitalaufenthalt erleichtert –, können wir im Tarifsystem nirgends abrechnen.»