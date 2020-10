Jugendnaturschutzgruppe Alpendohlen Thun – Kinder pflanzen Bäume für die Zukunft Die Jugendnaturschutzgruppe Alpendohlen Thun feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum. Kinder setzten für jedes Jahr einen Baum – 20 Bäume, gespendet von Pro Natura. pd/sft

Kinder pflanzten in Unterlangenegg je einen Baum – zum 20-Jahr-Jubiläum der Jugendnaturschutzgruppe Alpendohlen Thun. Foto: PD



In zwei örtlich und zeitlich getrennten Gruppen pflanzten 20 Kinder am vergangenen Samstag in Unterlangenegg ihren eigenen Lebensbaum. Sie taten dies, wie in der Medienmitteilung zu lesen ist, im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums derJugendnaturschutzgruppe Alpendohlen Thun.

Jedes Kind legte zu den Wurzeln des Baumes einen Wunschzettel für die Zukunft.

Den Verantwortlichen ist es ein Anliegen, dass der Baum alt werden darf und zu jeder Zeit vom Kind besucht werden kann, wie sie schreiben.

Auf ökologische Vielfalt Wert gelegt

Bei der Auswahl der einheimischen Bäume wurde auf die ökologische Vielfalt Wert gelegt. «Sie werden

einen dringend notwendigen Lebensraum für verschiedene Tierarten bieten», ist in der Mitteilung zu lesen.