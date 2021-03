Kennen Sie das Dilemma auch? – Kinder oder keine Kinder? Zug fahren bei diesen Preisen? Noch mal spülen oder Wasser sparen? In dieser Kolumne befasst sich der Langenthaler Maximilian Jacobi mit inneren Widersprüchen, die uns täglich begleiten. Maximilian Jacobi

Bild: PD

Ist es nicht irgendwie egoistisch, wenn man sich dafür entscheidet, keine Kinder zu bekommen? Was würden sie nur sagen, wenn sie könnten: meine unzähligen Urahnen, die sich durch das dornenbewehrte Dickicht des Lebens schlugen – immer bergauf und mit Gegenwind –, nur um ihren Kindern das Leben zu ermöglichen. Bin ich es ihnen nicht schuldig, dieses Theater fortzuführen? The show must schliesslich go on.

Von einem rein biologischen Standpunkt aus betrachtet, bleibt uns eigentlich auch gar nichts anderes übrig. Sobald uns Speis, Trunk und Schlafstatt sicher sind, gilt es für uns nur noch, sich kräftig ins Zeug zu legen und sich nach allen Regeln der Kunst zu Reproduzieren. Die nächste Generation zu generieren.

Das Leben würde einem ausserdem ziemlich lang vorkommen – so ganz allein. Worauf kann man sich sonst verlassen? Ehen, Beziehungen und Freundschaften sind in ihrer Instabilität unberechenbar und radioaktiven Teilchen gleich – sie neigen zum Zerfall. Auch Geld kann man verprassen, Ruhm verspielen und Besitz verlieren. Nachkommen aber setzen etwas Uraltes fort: die Erblinie. Etwas Grösseres als mich. Etwas, das mich übersteigt. Transzendenz. Und im Alter ist man so immerhin nicht allein.

Andererseits: Sollten wir uns derart von unserem Reproduktionsdrang einnehmen und bestimmen lassen? Ist es nicht allerhöchste Eisenbahn für unsere Spezies, sich aus den Fängen der Triebe zu lösen? Die tierischen Instinkte abzustreifen? Wenn mir heute jemand mein Lieblingsbrot im Supermarkt vor der Nase wegschnappt, dann dresche ich auch nicht mit meinem Einkaufskorb auf die Person ein. Wenn es allen gut gehen soll, muss man eben gewisse Abstriche machen.

In unserer heutigen Gesellschaft wurden die Familienpflichten alle outgesourct: Es gibt Altenheime, AHV, Sterbehilfe und somit keinen Druck mehr, Kinder zu kriegen.

Und die Absichten unserer Vorfahren waren letztlich auch nicht ganz so selbstlos. Ihre Sprösslinge waren gleichzeitig ihre Lebensversicherung. Doch in unserer heutigen Gesellschaft werden die Familienpflichten alle outgesourct: Es gibt Altenheime, AHV, Sterbehilfe und somit keinen Druck mehr, Kinder zu kriegen. Zumindest nicht aus Gründen der Altersvorsorge.

Heute ist die Welt eben eine andere. Wir müssen uns anderen Fragen stellen. Beispielsweise, ob im Konsumtempel, in den wir Mutter-Erde verwandelt haben, Platz genug für noch mehr Verbraucher ist? Ist es nicht absurd? Um den Fortbestand der Menschheit zu ermöglichen, müssen wir vermutlich zum ersten Mal in der Geschichte kollektiv verzichten lernen – vielleicht sogar auf Kinder.

Hierbei darf ich nicht egoistisch sein. Es geht hier um etwas viel Grösseres als mich. Etwas, das mich übersteigt. Transzendenz. Zukünftige Generationen werden es uns danken.