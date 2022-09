Mobbing an Berner Schulen – «Kinder können nur lernen, wenn sie sich wohlfühlen» Wegen des Lehrkräftemangels drohen mehr Mobbing-Fälle. Sandra Geissler, Leiterin Schulsozialarbeit der Stadt Bern, rät Eltern, sich früh zu melden. Mirjam Comtesse Nicole Philipp (Fotos)

Sandra Geissler in ihrem Büro an der Monbijoustrasse in Bern. Sie sagt: «Es ist zentral, dass es allen in einer Klasse gut geht.» Foto: Nicole Philipp

Frau Geissler, was hilft, um Mobbing vorzubeugen? Sandra Geissler: Entscheidend ist die Kultur einer Schule. Es braucht gemeinsame Werte: Jedes Kind hat seinen Platz, jedes darf so sein, wie es ist, wir schauen genau hin. Diese Kultur prägt auch das Klima der einzelnen Klassen.

Wenn nun im Kanton Bern viele unerfahrene Lehrpersonen vor Klassen stehen – steigt dann die Gefahr von Mobbing? Aktuelle Zahlen dazu haben wir nicht. Wenn jemand wenig Erfahrung hat mit Gruppendynamik und Klassenführung, dann kann dies Mobbing begünstigen. Aber es ist nicht so, dass mehr Lehrkräfte ohne Diplom automatisch zu mehr Mobbing führen. Sie werden im Übrigen nicht komplett alleine gelassen. Und ich bin sicher, dass Schulleitungen und Schulsozialarbeit sehr schnell reagieren würden.

Eltern mit von Mobbing betroffenen Kindern erzählen, dass sie jahrelang ignoriert wurden. Leider kann es bei Mobbing tatsächlich vorkommen, dass der Konflikt zwischen Eltern und Schule eskaliert. Das liegt am grossen Druck, unter dem Mütter und Väter stehen, und daran, dass Lehrpersonen sich schnell angegriffen fühlen, wenn von Mobbing die Rede ist. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass Eltern sich so schnell wie möglich melden – und dann ernst genommen werden mit ihrem Anliegen. Wenn sie zu lange warten, nimmt nur der Leidensdruck zu, und die negativen Strukturen verfestigen sich.

Zur Person Infos einblenden Sandra Geissler leitet seit 2014 die Schulsozialarbeit der Stadt Bern. Zudem ist sie Präsidentin des kantonalen Vereins Berner Schulsozialarbeit (Bessa). Die 55-Jährige hat Lehraufträge an mehreren Fachhochschulen der Schweiz.

Trotzdem fühlen sich viele alleine gelassen mit der Not ihres Kindes. Sich allein gelassen zu fühlen, ist oft Teil des Mobbing-Phänomens. Manchmal handelt es sich dabei auch um ein Kommunikationsproblem: Die Schulleitung informiert die Eltern zu wenig darüber, was sie unternimmt. So kann der Eindruck entstehen, dass gar nichts passiert, auch wenn das nicht ganz der Realität entspricht.

Mangelnde Kommunikation liegt oft an Überforderung. Viele Lehrpersonen sind bereits jetzt am Anschlag. Was, wenn sie lieber wegschauen, als sich noch um ein weiteres Problem zu kümmern? Wegschauen verschlimmert das Problem. Ich glaube, dass wir im Kanton Bern sensibilisiert sind. Im Übrigen können die Lehrpersonen mit einfachen Massnahmen schon viel erreichen.

Welchen Massnahmen zum Beispiel? Die Lehrperson lässt die Schülerinnen und Schüler nicht mehr selber Gruppen bilden für eine Aufgabe, sondern teilt sie ein. So ist es gar nicht mehr möglich, Einzelne gezielt auszuschliessen. Die Lehrperson gibt auch die Sitzordnung im Klassenzimmer vor. Denn bei einem Mobbing-Phänomen können viele gar nicht mehr sozial handeln, weil sie so sehr in ihrer Rolle gefangen sind. Zudem braucht es an den neuralgischen Punkten mehr Präsenz der Lehrerinnen und Lehrer.

Sie meinen zum Beispiel die Garderobe vor und nach dem Turnunterricht? Genau, schwierige Momente entstehen oft dort, wo kein Erwachsener dabei ist. Die besondere Herausforderung bei der Garderoben-Situation besteht darin, dass die Lehrperson die richtige Mischung zwischen Nähe und Distanz finden muss. Anstatt selber mitzugehen, kann sie beispielsweise kleine Gruppen bilden, die sich gestaffelt umziehen. Kritische Momente sind oft auch die paar Minuten am Morgen, wenn die Kinder schon im Schulzimmer sein müssen, weil es geläutet hat, aber die Lehrperson noch fehlt.

«Wichtig ist, dass Eltern sich so schnell wie möglich melden – und dann ernst genommen werden», sagt Sandra Geissler. Foto: Nicole Philipp

Was kann man dagegen tun? Es muss zwingend eine Lehrerin oder ein Lehrer präsent sein. Falls es Anzeichen für Mobbing gibt, darf man die Klasse nicht mehr alleine lassen.

Aber in Zeiten des Lehrkräftemangels ist das vielleicht nicht immer möglich. Irgendjemand muss einspringen.

Noch eine Aufgabe mehr für die chronisch überlasteten Schulen? Kinder können nur lernen, wenn sie sich wohlfühlen. Deshalb ist es zentral, dass es allen in einer Klasse gut geht. Ein angenehmes Klassenklima ist also noch wichtiger als das, was eine Lehrperson an Wissen vermittelt.

Die Würfel der Berner Schulsozialarbeit sollen Kindern helfen, ihre Gefühle auszudrücken. Foto: Nicole Philipp

Wie ist eigentlich das Vorgehen bei einem Mobbing-Verdacht an einer Schule? In der Regel melden sich die Eltern betroffener Kinder bei der Lehrperson oder der Schulsozialarbeit. Manchmal werden Lehrerinnen und Lehrer aber auch von sich aus aktiv, weil sie merken, dass ein Kind systematisch ausgeschlossen wird. Die Reaktion der Schule sollte einem definierten Ablauf folgen.

Wie kann dieser Ablauf aussehen? Beispielsweise findet zuerst ein sogenanntes Stop-Gespräch statt. Die Schulleitung steht hin und erklärt: «Nein, bei uns gehen wir nicht so miteinander um.» Manchmal reicht das bereits, um das Mobbing aufzulösen. Falls nicht, kommen wir von der Schulsozialarbeit dazu. Wir arbeiten nach unterschiedlichen Ansätzen, stärken Kinder sowie Eltern und unterstützen Lehrpersonen. Gerade der No-Blame-Ansatz – ein Vorgehen, das für Lehrpersonen entwickelt wurde – kann sehr wirkungsvoll sein. Dabei werden ausgeschlossene Kinder mithilfe einer Gruppe von Klassenkameradinnen und -kameraden unterstützt.

Und das läuft kantonsweit genau gleich ab? Abläufe und methodische Herangehensweisen sind pro Schulhaus anders. Den No-Blame-Ansatz kennen jedoch viele Lehrpersonen. Besonders effektiv ist er, weil man Mobbing nicht als Täter-Opfer-Problem versteht, sondern als Gruppenphänomen.

Ein Problem ist, dass die Schulsozialarbeitenden vielen Kindern und Eltern gar nicht richtig bekannt sind. Sie wissen also gar nicht, an wen sie sich noch wenden könnten ausser an die Klassenlehrperson. Die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter stellen sich jeder Klasse vor. Aber ja, es wäre schön, wenn es in jeder Schule ein Schulsozialarbeiter-Büro gäbe. Heute kann es vorkommen, dass ein Kind sich melden will, aber der oder die Zuständige ist gerade an einer anderen Schule. Wir bräuchten mehr Ressourcen. Wichtig sind aber auch die Lehrpersonen. Sie beziehen in der Regel die Schulsozialarbeitenden frühzeitig ein.

