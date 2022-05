Workshop und Ausstellung im ZPK – Kinder können Klee Die Ausstellung «Leuchtendes Geheimnis. Kinder kuratieren Klee» ist ein Pionierprojekt des Zentrums Paul Klee in Bern. Helen Lagger

Übermut, vielleicht ein wenig, aber auch ganz viel Kreativität: Die jungen Kuratorinnen und Kuratoren in ihrer Ausstellung «Leuchtendes Geheimnis. Kinder kuratieren Klee». Foto: Martin Waldmeier, Zentrum Paul Klee, Bern

«Es hat geregnet, und ich bin in Badehosen nach draussen gegangen und habe getanzt und gesungen und mich dabei filmen lassen», erzählt der 11-jährige Valentin. Mit diesem witzigen Videoclip bewarb er sich für ein 10-monatiges Pionierprojekt, bei dem er seine Kreativität unter Beweis stellen sollte. Das Zentrum Paul Klee suchte Kinder, die in die Rolle von Kuratierenden schlüpfen wollten und dabei bereit waren, Freizeit zu opfern beziehungsweise an wöchentlich stattfindenden Workshops teilzunehmen.