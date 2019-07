Kinder – ja, aber später

Aber wie sicher ist die Methode? Bleiben die Eizellen im eingefrorenen Zustand wirklich jung? Und welche Folgen hat diese Technik für das Leben von Männern und Frauen, für die Gesellschaft als Ganzes? Diesen und weiteren Fragen rund um das Thema hat sich ein Gesundheitsforum der Süddeutschen Zeitung gewidmet.

«Akademikerinnen sind besonders von Kinderlosigkeit betroffen.»Martin Bujard, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (D)

Viele Menschen glauben, erst ab 40 Jahren werde es für eine Frau schwieriger, ein Kind zu bekommen, sagte Christian Thaler, der Leiter des Hormon- und Kinderwunschzentrums am Klinikum der Universität München (LMU), während des Forums. Die Realität sehe jedoch anders aus. Bereits mit 30 Jahren werde es schwierig, mit 40 Jahren sei für Frauen in der Regel das Ende der Fertilität erreicht und mit 50 Jahren befinden sich die meisten Frauen mitten in den Wechseljahren. Es handle sich dabei zwar nur um Durchschnittswerte, so Thaler, komplizierter werde es für die meisten Frauen mit dem Kinderkriegen aber trotzdem bereits ab Ende 20.

Bei einer 22-jährigen gesunden Frau liegt die Wahrscheinlichkeit, in einem Monat schwanger zu werden, Thaler zufolge natürlicherweise nur bei 25 Prozent. Und «mit steigendem Lebensalter sinkt die monatliche Schwangerschaftsrate weiter». Im Alter von 38 Jahren ist sie nur noch halb so hoch wie mit 22. In dieser Zeit hat sich «nur und ausschliesslich das Alter der Frau verändert», gibt Thaler zu bedenken. Mit den Jahren sinke aber nicht nur die Wahrscheinlichkeit, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, zugleich steige das Risiko für Fehlgeburten und chromosomale Störungen. Und das liegt zum grossen Teil daran, dass mit der Frau ihre schon im Mutterleib angelegten Eizellen altern.

Da hört sich Social Freezing wie eine gute Lösung an. Denn das sekundenschnelle Einfrieren, die sogenannte Vitrifikation, kann die Eizellen konservieren, ohne dass sie etwa durch Kristalle Schaden nehmen. Selbst wenn die Zellen daraufhin jahrzehntelang in flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden, altern sie nicht. Wenn eine Frau also mit Mitte 20 noch keine Kinder wolle oder keinen Partner habe, mache das Social Freezing die «räumliche und zeitliche Entkoppelung des Fortpflanzungsvorgangs» möglich. So drückte es Viktoria von Schönfeldt aus, die leitende Embryologin am Kinderwunschzentrum der LMU. Ein Garant für eine Schwangerschaft sei das aber trotzdem nicht.

Doch warum passen Kinder eigentlich immer später in die Lebensplanung von so vielen Frauen? Martin Bujard spricht von der «Rushhour des Lebens». Er ist Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und hat festgestellt, dass der Kinderwunsch immer häufiger mit dem Berufseinstieg, befristeten Jobs und der beruflichen Etablierung kollidiert. Erst wenn Frauen ihre Karriereziele erreicht und soziale Sicherheit erlangt hätten, würden sie an die Familienplanung denken. Das habe zur Folge, dass heute 55 Prozent aller 35-jährigen Akademikerinnen noch kinderlos seien, viele blieben es ihr Leben lang, so Bujard: «Akademikerinnen sind besonders betroffen.»