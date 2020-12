Schulsozialarbeit Sumiswald – «Kinder haben Mühe, die Regeln zu akzeptieren» Der Gemeinderat will ab dem Schuljahr 2021/22 an allen Standorten Schulsozialarbeit einführen. Gesamtschulleiter Martin Kästli nennt Gründe. Pia Scheidegger

Beim Schulsozialarbeiter setzt sich der Schüler mit persönlichen Problemen auseinander. Foto: Stefan Anderegg

Damit künftig Probleme zwischen Kindern, Lehrkräften und Eltern einfacher gelöst werden können, will der Gemeinderat an den Schulen in Sumiswald-Wasen Schulsozialarbeit einführen. Der gesellschaftliche Wandel, unterschiedliche Wertvorstellungen, verschiedene kulturelle Traditionen der Schülerinnen und Schüler würden neue Angebote erfordern. Mit diesen Worten stellt die Gemeinde das Anliegen im Infoblatt vor. Denn: An der nächsten Gemeindeversammlung vom 15. Dezember soll das Volk darüber abstimmen.

«Das Projekt wurde bereits vor Corona in die Wege geleitet», sagt Gesamtschulleiter Martin Kästli. Mit der Pandemie habe die Idee nichts zu tun. Die Kinder hätten sich in den letzten 20 Jahren verändert. «Sie haben vermehrt Mühe, ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen und Regeln der Schule zu akzeptieren», so Kästli. Das könne unter anderem daran liegen, dass es heute mehr Einzelkinder gebe, die ohne Geschwister aufwachsen. «Wir müssen uns der heutigen Zeit anpassen.»