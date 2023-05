Mit-Spielplatz in Lauterbrunnen – Kinder erhalten Raum zum Spielen Rund 30 Kinder nahmen teil beim ersten «Mit-Spielplatz» im Lauterbrunnental: spielten, tobten und machten gemeinsame Erfahrungen.

Erster «Mit-Spielplatz» in Lauterbrunnen: Besonders der Wasserbrunnen war bei den Kindern sehr beliebt. Foto: PD

Das nasse Wetter interessierte sie überhaupt nicht. Die 30 Kinder, die am vergangenen Mittwoch zum ersten «Mit-Spielplatz» bei der Kirche in Lauterbrunnen zusammenkamen, hatten anderes zu tun. Insbesondere der Wasserbrunnen sorgte für erstaunlich grosse Anziehungskraft. «Die Kinder pumpten Wasser, stauten, sprangen mit Anlauf in die Wasserpfützen, und einmal mehr zeigten sich die unplanbaren Qualitäten des Spiels: Das unbeschwerte Sein, welches zu lustvollen Lernoasen führt», heisst es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Die Vereine «Das Lauterbrunnental hilft», Kinder- und Jugendverein Wengen, Kindergarten und Schulverein Mürren, Gimmelwald und Stechelberg, der Familienverein Lauterbrunnental, die offene Kinder- und Jugendarbeit Region Jungfrau sowie die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Lauterbrunnen haben auf dem Kirchenspielplatz in Lauterbrunnen zum gemeinsamen Spiel eingeladen.

Lachen, entspannen und aufeinander Acht geben

Im Spiel, so die Überzeugung des Vereins Chindernetz Kanton Bern, der die Aktion «Mit-Spielplätze» initiiert hat, gebe es so viele Lernmomente, ohne dass sie als solche bezeichnet werden. «Kinder müssen im Spiel entscheiden, was sie spielen, sie müssen aushandeln, einstecken können und aufeinander Acht geben. Sie lachen, sind entspannt, fröhlich und erfahren im Spiel eine heitere Gelassenheit.»

Seilspringen im Schatten des Wasserfalls. Foto: PD

Wenn es dann doch zu nass im Brunnen wurde, dann schlossen sich die Kinder zu einem gemeinsamen Versteckenspiel zusammen oder erholten sich etwas auf den grossen Schaukeln. Und während sich die Kinder beim Spiel amüsierten, begegneten sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen. Das Aufwärmen erfolgte rund um die Feuerschale, auf der nach dem Spitzen des Steckens fleissig Schlangenbrot gegrillt wurde.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.