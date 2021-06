Schülerradio in Lauperswil – Kinder bekommen Besuch vom Tigers-Star Im Rahmen einer Radiowoche interviewen Viert- bis Sechstklässler Joel Salzgeber der SCL Tigers. Sie stellen andere Fragen als Sportjournalisten und -journalistinnen. Nina-Lou Frey

Die beiden Schüler Lukas Meister (links) und Lean Ramseier wollen von Joel Salzgeber wissen, ob er schon als Kind Profi-Eishockeyspieler werden wollte. Foto: Raphael Moser

Über den Pausenhof der Schule Mungnau dröhnen Popsongs, auf der Wiese daneben spielen einige Kinder Fussball. Weitere sitzen auf einer Schaukel und reden. Eine normale 10-Uhr-Pause? Mitnichten. Die letzten Interviews werden geführt, tief durchatmen, und nach dem Mittag ist es so weit: Das Schülerradio sendet live vom Pausenplatz. «Ich bin schon ein bisschen nervös», sagt Lukas Meister aus Lauperswil. Die Schülerinnen und Schüler moderieren eine Woche lang Sendungen, welche sie allesamt selber produziert haben.

Seit den Frühlingsferien recherchieren die Kinder Themen, nehmen Interviews und Töne aus der Umgebung auf, texten und schneiden Beiträge. «Ich habe etwas über Chüngeli gemacht», erzählt Lean Ramseier. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren unter anderem, wie alt Hasen werden, was für Farben ihre Felle haben und wie gut diese Tiere hören. «Wir konnten selber das Thema wählen», so der 11-Jährige. «Das, was uns interessiert», fügt sein Schulkollege Lukas Meister hinzu. Er habe das besonders geschätzt.